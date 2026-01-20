A propósito de Cultura

La escuela de SOGEM Guadalajara está en Avenida Agustín Yáñez 2839, muy cerca de La Minerva. FOTO: Google maps

El miércoles 14 de enero se llevó a cabo un foro para el Fomento de la Cultura en Jalisco, convocado por el doctor Dante Medina y el diputado César Madrigal, en el Salón Legisladoras Jaliscienses, del Congreso del Estado.

El doctor Dante Medina es un connotado escritor e intelectual jalisciense, que actualmente reside en la ciudad de Huelva, España, pero que viene con frecuencia a Guadalajara, donde tiene una gran influencia en el sector cultural.

El diputado César Madrigal es el titular de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado.

El acto fue presidido por el diputado Madrigal ante aproximadamente 50 representantes del arte y la cultura de Jalisco: Literatura, Música, Pintura, Editores y promotores culturales, algunos provenientes de Sayula, Chapala, Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno.

Yo fui invitada del doctor Dante Medina, como escritora y fundadora de la Escuela de Escritores Sogem Guadalajara.

Algunos de los asistentes que tomaron la palabra fueron el licenciado Ignacio Bonilla, el dramaturgo Efraín Franco, los editores Felipe Ponce y Luis Armenta, entre otros. Una de las ausencias más notorias fue la de Yolanda Zamora, recientemente galardonada por la FIL, con el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez.

En el público estaban la doctora Diana Valencia y el doctor José Ruiz Huerta.

Cada ponente disponía de cinco minutos para exponer su propuesta, pero la mayoría se pasaron de ese tiempo.

Las propuestas se pueden resumir en dos:

1-Quejas contra los gobiernos actual y pasados.

2-Peticiones de dinero: más presupuesto.

Mi postura es que no debemos esperar a que el gobierno nos ayude a realizar nuestros propósitos, es una visión paternalista. Como ciudadanos, debemos asumir nuestro compromiso de crear proyectos y oportunidades en el área que nos corresponde, en la medida de nuestras posibilidades.

En mi caso, tengo 38 años al frente de la Escuela de Escritores Sogem y jamás he solicitado un centavo al gobierno; al contrario, la escuela es una fuente de trabajo para los maestros, casi todos escritores, que colaboran con nosotros. La escuela no es un negocio, es un proyecto de vida. Invertir en la literatura da ganancias inmateriales.

Por lo tanto mis propuestas son:

1-Realizar un censo y un catálogo de los artistas del Estado, que se actualice anualmente, para mantenernos en contacto.

2-Fundar una residencia para escritores ancianos sin recursos, como la que existe en la Ciudad de México, sostenida por la Sociedad General de Escritores de México: Sogem.

Los escritores no perciben ingresos fijos ni cuentan con pensión.

3-Reformar las leyes de fomento, enseñanza, promoción y difusión de las artes.

En conclusión DAR, en lugar de PEDIR.