Arranca el Serial Corramos Zapopan 2026 con 16 carreras para todos los públicos

Con una amplia oferta de competencias deportivas y recreativas, el Gobierno de Zapopan anunció el inicio del Serial Corramos Zapopan 2026, un calendario que contempla 16 carreras a lo largo del año, dirigidas a personas de todas las edades y niveles, además de promover la convivencia familiar, el deporte, el cuidado de los animales y el impulso al comercio local.

Zapopan (Cortesía)

El serial incluye carreras de 3, 5 y 10 kilómetros, así como competencias extremas en entornos naturales, eventos temáticos, familiares, con mascotas y con causa social, consolidándose como una de las iniciativas deportivas más importantes del municipio.

La emoción comenzará este 25 de enero con la Carrera Día del Policía, evento que marcará el banderazo de salida para un año lleno de energía, actividad física y participación ciudadana.

Zapopan (Cortesía)

Calendario de carreras 2026

Carrera Día del Policía – 25 de enero

– 25 de enero Corre con tu mascota – 24 de mayo

– 24 de mayo Carrera Extrema Ixcatán – 31 de mayo

– 31 de mayo Corre con Orgullo – 6 de junio

– 6 de junio Carrera Extrema Los Patios – 28 de junio

– 28 de junio Corre en Familia – 12 de julio

– 12 de julio Corre la Milla – 2 de agosto

– 2 de agosto Carrera Extrema Feria del Elote – 9 de agosto

– 9 de agosto Córrele al Mercado – 23 de agosto

– 23 de agosto Carrera por la Independencia – 20 de septiembre

– 20 de septiembre Carrera Neón – 26 de septiembre

– 26 de septiembre Carrera temática – 10 de octubre

– 10 de octubre Carrera Extrema Río Blanco – 18 de octubre

– 18 de octubre Carrera Extrema Las Mesitas – 29 de noviembre

– 29 de noviembre Carrera Agility Can – 6 de diciembre

– 6 de diciembre Carrera por la Fundación – 13 de diciembre

Las autoridades recordaron que este 2026 el serial volverá a correr con causa, destinando parte de los esfuerzos a apoyar a quienes más lo necesitan, además de fortalecer el tejido social y fomentar hábitos de vida saludables.

Las y los interesados pueden consultar las fechas e inscribirse para formar parte de este circuito que promete llevar el deporte y la diversión a otro nivel en Zapopan