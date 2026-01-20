Diputada presentará queja contra el gobernador por violencia política de género

Acusan de violencia política al gobernador

Con el respaldo de seis legisladoras y legisladores y de la presidenta estatal de Morena, Érika Pérez García, la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, anunció que presentará una queja ante el IEPC, en contra del gobernador Pablo Lemus, por incurrir en violencia política de género.

El mandatario estatal hizo una declaración en la que acusó a Tonantzin Cárdenas y al legislador del PT, Leonardo Almaguer, de incitar a la violencia a manifestantes para grafitear Palacio de Gobierno y Catedral, el sábado 10 de enero, en una protesta contra del tarifazo. Además, dijo que ambos legisladores tendrían una relación “muy cercana”.

Ese tipo de expresiones que buscan descalificar a una mujer que participa en política “debe ser sancionada” y no puede pasarse por alto, expresó Tonantzin Cárdenas.

“No estamos dispuestas a tolerar un acto de violencia y mucho menos viniendo desde el poder. Eso es aún, mucho más grave, porque el titular del Ejecutivo representa a toda la sociedad jalisciense y los jaliscienses no somos así y no estamos dispuestas y dispuestos, desde este espacio a aceptar callar o pasar por alto ese tipo de expresiones y declaraciones que denostan la actividad política de las mujeres”, señaló.

La dirigencia de Morena expresó su respaldo a la legisladora de Futuro y pidió que Pablo Lemus además de responder ante la autoridad electoral, exprese una disculpa pública a Tonantzin Cárdenas.

“Él representa a las y los jaliscienses y normalizar que hable de una mujer, no solamente que es política sino de una mujer y normalizar que no pase nada, pues obviamente no estamos de acuerdo y por eso vamos a apoyar y vamos a estar señalando lo que no se debe de hacer y apoyando en todo lo que se pueda a la diputada Tonantzin y no solamente ello, sino es a todas las mujeres, porque muchas mujeres no quieren entrar a la vida política”, dijo la dirigente de Morena.

El tema de fondo es el referéndum que impulsan las diputadas Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, para que se haga una consulta a la población y así lograr frenar el alza a 14 pesos de la tarifa de transporte público. Por eso, Lemus busca distraer del debate público este asunto, dijo Cárdenas.

Estuvieron presentes en la rueda de prensa las legisladoras Mariana Casillas, Itzul Barrera y Candelaria Ochoa y los diputados Martín Franco, Leonardo Almaguer y Alejandro Barragán, así como el regidor de Zapotlán el Grande, Adrián Briseño.