Gobierno de Jalisco dona 2 predios en Lagos para construir 1,600 viviendas de interés social

La diputada Gabriela Cárdenas explicó la importancia del trabajo conjunto de los 3 niveles de gobierno, para que Lagos de Moreno tenga vivienda a un costo razonable.

Los 13 diputados que integran la Comisión de Hacienda del Congreso aprobaron que el Gobierno de Jalisco done dos terrenos de 11 hectáreas al Infonavit y al Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSU) para construir 1,600 departamentos de 60 metros cuadrados del programa Vivienda para el Bienestar.

Los terrenos se localizan en La Loma y el compromiso del gobierno de Jalisco y del Ayuntamiento de Lagos de Moreno es dotarlos de vías de acceso, agua potable y servicios de transporte, educativos y de salud.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda, explicó la importancia del trabajo conjunto del gobierno federal, el gobierno de Jalisco y el gobierno municipal para que Lagos de Moreno, tenga vivienda a un costo razonable.

Las viviendas deberán venderse a los afiliados del Infonavit y a grupos vulnerables, a un valor máximo de 650 mil pesos.

“Nos estamos sumando a esta ruta de construir esa vivienda que le hace falta a Jalisco, de un valor de alrededor de 650 mil pesos y un valor real -a precio de mercado- de un millón 200 mil pesos. Estamos desincorporando el predio para que se puedan sumar a este proyecto de vivienda social que se está articulando a nivel federal y donde se está sumando el municipio de Lagos de Moreno, con la condonación de licencias de urbanización y construcción y todo lo que implique un gasto, para poder ayudar a que el costo de la vivienda baje. El estado con los predios, el Infonavit y la Conavi (Comisión Nacional de Vivienda) van a hacer la construcción de esta vivienda y se va a ofertar por medio de los créditos que ellos tienen”, explicó la legisladora Gabriela Cárdenas.

El diputado y coordinador de la bancada de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, resaltó que el programa de vivienda en Lagos beneficiará a trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos, además de adultos mayores, mujeres jefas de familia, jóvenes y personas de pueblos originarios.

“Por Infonavit estarían destinadas a trabajadores con ingreso salarial, por lo tanto, la cotización al Instituto no rebasa los dos salarios mínimos, que es un sector de trabajadores que nunca han podido ejercer su crédito para la adquisición de vivienda. En el caso de Conavi, las viviendas están destinadas para sectores sociales que no tienen un trabajo formal y que, por sus condiciones económicas, lo requieren”, subrayó.

Los dos predios que va a donar el Gobierno de Jalisco forman parte de sus reservas territoriales y tiene un valor de mercado de 300 millones de pesos.

La condición que se estableció es que los departamentos se construyan en un plazo máximo de tres años.

La donación debe ser votada en el pleno del Congreso en los próximos días.