Historia de irregularidades: la muerte de Jonathan Aranda, contratado en obras de Carretera a Chapala, sin prestaciones laborales

Obras de Carretera a Chapala. Imagen de archivo

El 6 de diciembre de 2025, después de concluir su jornada de trabajo en las obras de ampliación cercanas al kilómetro 13 de la Carretera a Chapala, Jonathan Aranda Velázquez, de 37 años, murió atropellado por un automotor. Desde entonces, es decir hace mes y medio, su cadáver permanecía en la morgue metropolitana, pues sus familiares no cuentan con su acta de nacimiento porque nunca alguien lo registró.

La sobrina de Jonathan, Karla Aranda, difundió el caso en la estación Radio Metrópoli y solicitó ayuda para que su abuela, la madre de su tío fallecido, pueda reclamar el cuerpo para sepultarlo.

También pidió que se haga justicia y que el responsable de la muerte de su familiar responda por los hechos, pues según dijo, quedó libre a los dos días del percance en el Ministerio Público de Chapala, que fue la autoridad que conoció del caso.

CONCESIONARIA DE SIOP EMPLEA SIN DAR IMSS NI PEDIR DOCUMENTACIÓN ALGUNA

Jonathan Aranda Velázquez tenía alrededor de tres meses laborando para una de las compañías constructoras que ganaron la licitación mediante la cual se hacen cargo de la ampliación de la Carretera a Chapala, pero de acuerdo a lo que afirma su sobrina, fue contratado sin tener acta de nacimiento ni número de seguridad social, por lo que la empresa no lo inscribió en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni le dio ninguna otra de las prestaciones de ley.

A pesar de que el caso pudiera considerarse como una muerte por riesgo de trabajo -pues habría sido atropellado en el trayecto de su empleo hacia su domicilio-, la constructora no se asume responsable y la inminente falta de indemnización tanto por la fuente laboral como por quien arrolló y causó el deceso, dejan en la total zozobra económica a la mamá de Jonathan, quien dependía “al 100 por ciento” de lo que él ganaba, según lo refiere la sobrina.

La morgue metropolitana del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Google maps

A todo lo anterior se suma que la progenitora del occiso, una mujer humilde, oriunda del Estado de México y vecina de la Colonia Lomas del Aeropuerto, en El Salto, tampoco tiene acta de nacimiento. Y aunque se supone que ya le practicaron pruebas de ADN, para confirmar su lazo consanguíneo con la víctima de atropellamiento, no se ha concretado la entrega de los restos

Karla Aranda comentó que al estar insistiendo en la entrega del cuerpo, alguien les insinuó que tenían que pagar 70 mil pesos para agilizar el trámite, aunque no lo señaló con cargo o nombre.

SIOP LAMENTA EL ACCIDENTE Y… SE DESLINDA

Al emitir su posicionamiento ante el caso de la muerte de Jonathan Aranda, la Secretaría de Infraestructura y Obra pública de Jalisco (SIOP) envió una respuesta a Radio Metrópoli en la que dio a conocer que lamenta el fallecimiento y expresó “su solidaridad y condolencias a los familiares y seres queridos”, pero subrayó que “conforme a los contratos celebrados entre esta secretaría y las empresas constructoras que participan en las distintas obras públicas, la relación laboral, contratación, afiliación al seguro social, así como el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales, corresponden de manera exclusiva las empresas contratistas, quienes son responsables del cumplimiento de la normatividad laboral y de seguridad social aplicable”.

La dependencia estatal indicó que no es autoridad competente para determinar la legalidad de las condiciones laborales, bajo las cuales una empresa contrata a su personal, ni para intervenir en los procesos de identificación, entrega de cuerpos o integración de carpetas de investigación atribuciones que corresponden a las autoridades laborales, ministeriales y forenses competentes”.

Sin embargo, aseguró que tiene “total disposición para colaborar con las autoridades correspondientes, a fin de que los hechos esclarezcan plenamente, se deslinden responsabilidades y se garantice el acceso a la justicia para los familiares de la persona,fallecida”.

Por su parte, la Dirección de Comunicación Social de la Fiscalía del Estado contestó a La Crónica de Hoy Jalisco, que indagaría si el cadáver de Jonathan por fin ha sido devuelto y bajo qué condiciones legales el chofer que lo atropelló, quedó en libertad.