Jalisco concentra el mayor brote de sarampión del país; Tonalá y Tlaquepaque refuerzan vacunación

Luego de que el Gobierno federal confirmara que Jalisco registra el brote de sarampión más grande del país, los ayuntamientos de San Pedro Tlaquepaque y Tonalá anunciaron el reforzamiento de sus jornadas de vacunación para contener la propagación de la enfermedad.

Durante la conferencia matutina presidencial, la presidenta Claudia Sheinbaum informó, a través del secretario de Salud, David Kershenobich, que Jalisco encabeza el número de casos a nivel nacional. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, hasta el 18 de enero se contabilizaban alrededor de mil 20 casos en la entidad, de los cuales 96 por ciento corresponden a personas sin esquema de vacunación completo.

En respuesta, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque reforzó su campaña de inmunización. La secretaria de Salud municipal, Evangelina Torres Vázquez, señaló que se mantienen brigadas de vacunación preventiva con el objetivo de aplicar esquemas completos a la población. Estas acciones se realizan de manera permanente en módulos fijos ubicados en la Presidencia Municipal y en la Central Camionera.

Además, la campaña se extenderá a delegaciones del municipio. Del 19 al 23 de enero se instalarán módulos en San Martín de las Flores y, del 26 al 30 de enero, en Tateposco, con el propósito de acercar el servicio a más familias. La funcionaria indicó que estas acciones cuentan con el respaldo del Gobierno federal y de la Secretaría de Salud, que han proporcionado las dosis necesarias.

Tlaquepaque y Tonalá refuerzan vacunación contra sarampión (Cortesía)

Por su parte, el Ayuntamiento de Tonalá anunció la instalación de un macro módulo de vacunación en coordinación con la Región Sanitaria Número XI de la Secretaría de Salud Jalisco. El módulo comenzará a operar a partir del miércoles 21 de enero, con horario de 9:00 a 18:00 horas, en la planta alta del Hospital Tonalá Centro, ubicado en Hidalgo 425, junto al DIF Tonalá, en las inmediaciones del Cerro de la Reina.

En este punto se aplicarán vacunas contra sarampión, influenza, covid y neumococo. Las autoridades pidieron a la población acudir con su cartilla de vacunación, aunque en caso de no contar con ella se les expedirá una en el lugar. El módulo brindará servicio por tiempo indefinido, como parte de la estrategia para atender el incremento de casos en el estado.

El gobierno municipal también informó que continuarán operando brigadas itinerantes en colonias de Tonalá, como se ha hecho desde diciembre, y que la Secretaría de Salud Jalisco notificará a las escuelas para recabar el consentimiento de vacunación y ampliar la cobertura de inmunidad.

Ambos municipios hicieron un llamado a la población a completar sus esquemas de vacunación, al señalar que esta es la principal medida para prevenir contagios y frenar la propagación del sarampión.