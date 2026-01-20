Presenta Guadalajara el Presupuesto Participativo 2026

Las y los tapatíos tendrán nuevamente la oportunidad de decidir cómo se invertirá una parte de los recursos municipales, luego de que el Gobierno de Guadalajara presentó el Presupuesto Participativo 2026, un ejercicio de participación ciudadana mediante el cual se destinará un porcentaje de lo recaudado por el pago del Predial a obras y acciones prioritarias para las comunidades de la ciudad.

Presupuesto Participativo (Cortesía)

Este año, la boleta del Presupuesto Participativo está integrada por 44 obras y acciones, principalmente enfocadas en el fortalecimiento de espacios deportivos y recreativos, así como en la mejora del entorno urbano. Como novedad, la boleta se encuentra dividida en 11 Comunidades, y se ejecutará la obra que obtenga mayor votación en cada una de ellas, lo que permitirá realizar 11 proyectos en total.

Al realizar el pago del Predial, ya sea de forma presencial o en línea, las y los contribuyentes podrán elegir la obra que consideren más necesaria para su Comunidad. Los recursos recaudados serán destinados directamente a la ejecución de los proyectos seleccionados por la ciudadanía.

Marco Ocegueda Sánchez, coordinador de Cuidamos Guadalajara, destacó que el Presupuesto Participativo es uno de los mecanismos de participación ciudadana con mayor arraigo en el municipio, al permitir que las personas decidan de manera directa sobre el destino de los recursos públicos. Explicó que, por primera vez, se adopta la lógica de las 11 Comunidades, lo que amplía el alcance y la representatividad del ejercicio.

Presupuesto Participativo (Cortesía)

Por su parte, Gibrán Martínez, director de Participación Ciudadana, señaló que el proceso de votación estará vigente hasta el 31 de marzo, tanto en las recaudadoras como en las colonias, a través de actividades como el Martes Comunitario y los Sábados de Corresponsabilidad. Indicó que la ciudadanía podrá participar mediante una boleta física o digital, y que además tendrá la posibilidad de elegir tres programas o acciones para que sean auditadas.

Martínez explicó que entre las obras propuestas se encuentran proyectos de infraestructura vial, mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes, acciones en materia de medio ambiente, intervenciones en unidades deportivas y escuelas, así como trabajos orientados a incrementar la seguridad y mejorar el entorno urbano.

El director de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz, recordó que en 2025 el Gobierno de Guadalajara destinó alrededor de 75 millones de pesos a las obras seleccionadas mediante este ejercicio. Para 2026, se estima que la inversión pueda alcanzar los 120 millones de pesos, cifra que dependerá del monto total recaudado por concepto de Predial.

La tesorera municipal, Irlanda Baumbach, reiteró el llamado a la ciudadanía para aprovechar los descuentos por pronto pago, vigentes durante enero y febrero, así como los beneficios dirigidos a personas con discapacidad, mujeres jefas de familia, viudos y adultos mayores. Señaló que existen diversas opciones para realizar el pago del Predial, como la plataforma en línea pagoenlinea.guadalajara.gob.mx, convenios con bancos y tiendas de conveniencia, 17 kioscos distribuidos en la ciudad, tres módulos de autopago ubicados en Plaza Brasil, Parque Luis Quintanar y Plaza Patria, además de las recaudadoras municipales.

Los horarios de atención en recaudadoras son de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas, mientras que los módulos de autopago operan de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Hasta el momento, el municipio ha registrado 118 mil 199 operaciones de pago del Predial, con una recaudación de 458 millones 501 mil pesos, de los cuales 312 millones corresponden a pagos realizados en recaudadoras y 146 millones a medios electrónicos.

Entre las obras que se encuentran a votación destacan acciones como el mantenimiento preventivo a museos y espacios culturales del Centro Histórico, la rehabilitación de vialidades y cruceros peatonales, intervenciones en mercados y plazas públicas, la mejora de unidades deportivas y parques, así como proyectos de fortalecimiento de centros de desarrollo comunitario en distintas colonias de Guadalajara.