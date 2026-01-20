Tlajomulco continúa plan de recuperación de vivienda y limita expansión habitacional

El gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga iniciará en febrero el proceso de recuperación de vivienda abandonada, con un primer paquete de mil casas que serán adquiridas por el Ayuntamiento y posteriormente rehabilitadas por la iniciativa privada para su reventa.

Así lo informó el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, quien explicó que el programa contempla un esquema en el que el municipio compra los inmuebles, licita su rehabilitación y permite que sean colocados nuevamente en el mercado.

“Ya tenemos las primeras mil viviendas con las que vamos a poder avanzar… en el mes de febrero arrancaríamos ya las licitaciones”, señaló.

El alcalde precisó que el monto de inversión aún no está definido, ya que varía en función del estado físico de cada vivienda, aunque aseguró que el municipio cuenta con un diagnóstico territorial que identifica la ubicación y condiciones de los inmuebles.

Las viviendas a recuperar se concentran principalmente en zonas como Santa Fe, Chulavista y fraccionamientos aledaños a la cabecera municipal, entre ellos Eucaliptos, La Noria y La Victoria. Según el edil, estas áreas cuentan con infraestructura y equipamiento que las hacen viables para la reocupación.

“Ya tenemos el Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara, la Línea 4, estamos construyendo la nueva Cruz Verde y viene la nueva comisaría”, enumeró.

En paralelo, Velázquez Chávez afirmó que el municipio no ha autorizado nuevos fraccionamientos habitacionales y que su política actual se centra en exigir el cumplimiento de la normatividad a los desarrollos previamente aprobados.

El alcalde aseguró que Tlajomulco ha modificado de manera significativa su vocación territorial, reduciendo la expansión de vivienda y priorizando actividades industriales, de servicios y generación de empleo.

Parte de esta estrategia, explicó, incluye exigir a algunos desarrolladores autorizados que contribuyan con infraestructura hidráulica para atender el déficit histórico de agua, particularmente en la Zona Valle.

“Vamos a conectar la planta potabilizadora del Zapote con la P5 hacia un acueducto que nos va a permitir tener agua superficial”, señaló.

Finalmente, el presidente municipal adelantó que en las próximas semanas se presentará información adicional sobre zonas específicas del municipio, como el área conocida como Chernobyl, aunque evitó detallar el contenido de dicho anuncio.