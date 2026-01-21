Amplía CCL Jalisco cobertura de servicios con Conciliación Vía Remota y nueva oficina en Guadalajara

. .

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco (CCL Jalisco) anunció la expansión de su servicio de Conciliación Vía Remota a sedes regionales del interior del estado, así como la apertura de una nueva oficina de atención en la sede Guadalajara del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Con estas medidas, se busca garantizar procesos ágiles, transparentes y con certeza jurídica, acercando la justicia laboral a más personas trabajadoras y empleadoras.

Justicia laboral más accesible

En conferencia de prensa, Ricardo Barbosa Ascensio, Secretario del Trabajo y Previsión Social de Jalisco, y Elke Tepper García, Directora General del CCL Jalisco, destacaron que estas acciones permitirán reducir traslados y facilitar la resolución de conflictos laborales mediante herramientas digitales seguras.

La Conciliación Vía Remota ya está disponible en las sedes de Tlajomulco de Zúñiga, Ameca, Autlán de Navarro, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Zapotlán el Grande, además de las oficinas del Área Metropolitana de Guadalajara. Actualmente se trabaja en los aspectos técnicos para sumar la sede Colotlán.

Resultados y confianza ciudadana

De marzo de 2025 a enero de este año, se registraron 1,188 solicitudes de conciliación remota, de las cuales 457 fueron confirmadas, 406 llegaron a audiencia y se concretaron 88 convenios. “El objetivo eran 35 mil y se lograron conciliar prácticamente 10 mil asuntos más, lo cual refleja la importancia que le están dando los trabajadores, el gobierno y las empresas”, afirmó el Secretario Barbosa.

La Directora Tepper García subrayó que en el país sólo existen cinco centros de conciliación que ofrecen este servicio, incluido Jalisco, lo que coloca al estado a la vanguardia en materia de justicia laboral.

Nueva oficina en Guadalajara

Se dio a conocer también la apertura de una oficina del CCL Jalisco en la sede del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ubicada en el piso 8 de Avenida Chapultepec Norte #15, en Guadalajara. Ahí se brindarán servicios de orientación, asesoría jurídica y ratificación de convenios, exclusivamente para personas usuarias de la sede central, cuya jurisdicción comprende municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tala y Tequila. La atención será en horario de 09:00 a 17:00 horas, los días lunes y viernes.

La apertura responde a un convenio de colaboración con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, bajo la iniciativa “Conciliación Sin Fronteras”, que busca acercar los servicios a puntos estratégicos y facilitar el acceso de la ciudadanía.

Compromiso con la modernización

Con estas acciones, el CCL Jalisco y el Gobierno del Estado refrendan su compromiso de ofrecer una justicia laboral más accesible, eficiente y centrada en las personas, mediante la modernización de los servicios y la coordinación interinstitucional.