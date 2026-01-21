Arranca Tlajomulco Programa Anual de Desazolves 2026 para prevenir riesgos por lluvias

Con el objetivo de reducir riesgos y proteger a la población previo al temporal de lluvias, el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, puso en marcha en la presa El Guayabo el Programa Anual de Desazolves en Cuerpos Hídricos 2026, una estrategia preventiva que atiende de manera integral la red hidrológica del municipio.

Tlajomulco, uno de los municipios con mayor extensión territorial del Área Metropolitana de Guadalajara, cuenta con 53 canales, 39 arroyos de temporal, 18 vasos reguladores y 17 presas distribuidos en distintas comunidades, muchos de ellos provenientes de zonas altas como el Bosque de La Primavera y que atraviesan áreas urbanas.

El alcalde subrayó que la prevención es una obligación del gobierno, pero también un ejercicio de corresponsabilidad social, al hacer un llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura en canales y cuerpos de agua, práctica que agrava los riesgos de inundación.

“Este es un tema de corresponsabilidad, de sumar esfuerzos juntos. Todo esto es posible gracias a un presupuesto con sentido social, equitativo y proporcional, que nos permite invertir más de 40 millones de pesos en prevención, con más de 40 equipos trabajando en canales, lagos y presas”, señaló Velázquez Chávez.

Inicia Tlajomulco trabajos de desazolve (Cortesía)

Del total de recursos, más de 30 millones de pesos serán ejercidos por la Dirección de Obras Públicas para labores de desazolve y limpieza, priorizando zonas de alta densidad poblacional y mayor vulnerabilidad.

El director de Infraestructura Hidráulica Municipal, Héctor Gabriel Chaires Muñoz, explicó que estas acciones fortalecen no solo la protección civil, sino también la resiliencia hídrica y el entorno ambiental del municipio, al mejorar las condiciones para actividades productivas como la agricultura y la pesca.

Detalló que el programa contempla trabajos en cárcamos, la construcción de nuevos vasos reguladores y la ampliación de la capacidad de bombeo en puntos estratégicos como Villas de la Hacienda, así como la optimización de los cárcamos de 1 de Mayo.

En el programa participan de manera coordinada las áreas de Obras Públicas, Infraestructura Hidráulica, Servicios Públicos, Protección Civil y Bomberos, con intervenciones en comunidades como Cajititlán, Chulavista, Santa Cruz, San Agustín, La Calera, San Miguel, Valle Sur y Valle Norte.

El Programa Anual de Desazolves 2026 también incluye acciones conjuntas con el Gobierno del Estado en presas estratégicas y en la Laguna de Cajititlán, priorizando intervenciones con base en el Atlas de Riesgo y una estrategia de prevención anticipada.