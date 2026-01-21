Cuando el aliado se convierte en presión

Salvador Cosío Gaona

Durante años Europa aprendió a convivir con un Estados Unidos dominante, a veces incómodo, pero predecible en sus reglas básicas. Ese tiempo parece haber quedado atrás. La amenaza de aranceles lanzada por Donald Trump, ligada a su insistencia con Groenlandia, no es solo un nuevo episodio de fricción transatlántica: es la confirmación de que, para el trumpismo, incluso los aliados pueden convertirse en objetivos de presión.

El asunto va mucho más allá de una isla en el Ártico. Groenlandia es, en este episodio, el pretexto. El verdadero conflicto es el método. Trump vuelve a plantear la política internacional como una negociación de fuerza, donde el poder económico se usa para torcer decisiones soberanas. Territorios como fichas, aranceles como castigo, amenazas como argumento. Una lógica simple, directa y profundamente regresiva.

Para Trump, Groenlandia no es una comunidad con identidad, historia y autogobierno, sino un activo estratégico que debería estar al servicio de los intereses estadounidenses. Ya lo intentó una vez con tono casi caricaturesco; ahora lo hace con una advertencia más concreta y más agresiva. La diferencia es que Europa ha dejado de fingir sorpresa. Esta vez responde con una negativa clara.

“No nos dejaremos chantajear”. La frase, repetida por líderes europeos, no es un eslogan diplomático. Es una declaración política. Porque aceptar que el comercio se utilice como arma para forzar decisiones territoriales sería sentar un precedente peligroso. Hoy es Groenlandia; mañana podría ser cualquier otro asunto donde Washington decida que su peso económico le da derecho a imponer condiciones.

Conviene recordarlo: Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, pero también es un territorio con voz propia. Sus habitantes han sido claros en su rechazo a convertirse en moneda de cambio geopolítica. Trump ignora ese dato y reduce todo a una ecuación de seguridad nacional, como si la voluntad de las personas y el respeto entre socios fueran detalles secundarios. No es el interés por el Ártico lo que inquieta a Europa; es la naturalidad con la que se plantea la presión.

Lo relevante en esta ocasión es que la respuesta europea no ha sido solitaria ni tímida. Dinamarca no está aislada. Alemania, Francia y otros países han cerrado filas para dejar un mensaje inequívoco: ningún Estado puede usar su poder comercial para forzar cesiones territoriales o alterar acuerdos soberanos. Y si se insiste en ese camino, habrá costos reales.

Este episodio revela una transformación silenciosa pero profunda. Europa empieza a revisar una relación histórica basada, durante décadas, en la aceptación casi automática del liderazgo estadounidense. No siempre por convicción, muchas veces por costumbre. Trump ha roto ese esquema. Su política exterior no se apoya en alianzas duraderas, sino en presiones coyunturales; no en reglas compartidas, sino en amenazas; no en instituciones, sino en la voluntad del líder.

Los aranceles que hoy se esgrimen no son una herramienta económica tradicional. Son un mensaje político. Europa lo entiende y por eso responde en ese mismo lenguaje. No se trata de negociar porcentajes o buscar soluciones técnicas, sino de marcar límites políticos. Dejar claro que hay líneas que no se cruzan, incluso cuando la presión viene del otro lado del Atlántico.

Tampoco hay ingenuidad respecto al contexto interno de Estados Unidos. Trump sabe que el conflicto vende. El relato del presidente que “defiende” a su país frente a aliados supuestamente abusivos le resulta rentable en clave electoral. Europa lo percibe y decide no convertirse en actor secundario de una campaña ajena. No entra al juego del ruido ni del espectáculo.

La firmeza europea se da, además, en un momento de redefinición estratégica inevitable. Ucrania, la energía, China y la fragilidad del orden internacional han obligado al continente a pensar en autonomía, no como consigna, sino como necesidad. Defender el principio de soberanía en el caso de Groenlandia es defenderlo en todos los demás.

Trump desestima la reacción europea como exagerada o burocrática. En realidad, lo que incomoda es el cambio de actitud. Su estilo político se alimenta de la idea de que nadie se atreve a decirle no. Europa acaba de hacerlo, sin aspavientos, pero con claridad.

Nada asegura que este pulso no tenga costos ni derivaciones mayores. Trump es impredecible y suele escalar cuando se le confronta. Pero hay derrotas que se producen cuando se opta por callar. Europa ha decidido no asumir esa derrota anticipada. Ha entendido que la moderación frente al abuso no es sensatez, sino renuncia.

Groenlandia seguirá siendo estratégica, disputada y observada con atención. Pero hoy funciona como símbolo de algo más amplio: la decisión de Europa de no aceptar que el poder económico sustituya al derecho. No es un gesto antiestadounidense, sino una defensa básica de reglas mínimas de convivencia internacional. Porque incluso entre aliados, hay algo que no debería estar en venta: la soberanía.