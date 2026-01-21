El Congreso confirma invitación a los titulares de Transporte y Hacienda, para aclarar dudas sobre alza al transporte

Los diputados José Luis Tostado y Cuquis Camarena. La sesión del Congreso para este jueves, sigue en pie.

El Congreso del Estado confirmó que ya cumplió con su parte y confirmó que le llegaron las notificaciones de ley a los secretarios de Transporte y de Hacienda, Diego Monraz y Luis García Sotelo, respectivamente, para que acudan este jueves a una sesión del pleno para comparecer ante los 38 diputados y dar explicaciones sobre la decisión de incrementar de 9.50 a 14 pesos la tarifa de transporte público.

La diputada del PRI, María del Refugio Camarena, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, confirmó lo anterior. No obstante, ninguno de los dos funcionarios ha confirmado a los legisladores que sí asistirán a la sesión.

La semana anterior, con el voto en bloque de la oposición, se aprobó que los titulares de Transporte y de Hacienda rindan cuentas sobre el tema del alza a la tarifa, en una decisión que se tomó en plena etapa de vacaciones, el 26 de diciembre.

“Hasta lo que sabemos ahorita en la Junta de Coordinación Política, ya tenemos los acuses de recibo, ya fueron notificados. A nosotros no nos han dado una respuesta de si vienen o no vienen, pero ya está en la cancha de ellos. Creo que es una muy buena oportunidad tanto para el secretario de Hacienda, como para el secretario de Transporte, que vengan a aclarar todas las dudas que tenemos, no solamente las y los legisladores, sino toda la gente de la zona metropolitana de Guadalajara”, subrayó.

La legisladora priista indicó que “es importante que vengan a comparecer, que nos digan el cómo, el por qué, de todo lo que se ha decidido en este periodo vacacional” sobre el precio del transporte público.

La legisladora del tricolor aclaró que la ley no les obliga a los funcionarios del Gabinete Estatal, a acudir a comparecer ante los diputados. Sin embargo, les hizo un llamado para que aprovechen el foro y expliquen a la población y a los legisladores, las dudas que existen sobre por qué se incrementó más de 40% el precio del pasaje y el condicionamiento de que los usuarios del transporte tienen que obtener una tarjeta bancaria si quieren pagar 11 pesos en los camiones y el Tren Ligero.

Entrevistado al respecto, el coordinador parlamentario de MC. José Luis Tostado, aseguró que la sesión prevista para este jueves a las 11.30 de la mañana, sigue en pie.

No confirmó si Diego Monraz y Luis García acudirán a la comparecencia que se les convocó, sin embargo, expresó su confianza en que sí se lleve a cabo la sesión de trabajo con los dos funcionarios estatales.