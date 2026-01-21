Gobierno de Jalisco fortalece prevención en adolescentes de Zapotlanejo

. .

El Gobierno de Jalisco, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas (COBUPEJ) y la Dirección de Juventudes de la Secretaría General de Gobierno, impartió una jornada de sensibilización a estudiantes de Zapotlanejo con el propósito de brindar información clara que les permita identificar riesgos y tomar decisiones informadas frente al reclutamiento forzado.

Una estrategia preventiva con enfoque en la niñez y adolescencia

La actividad forma parte de las estrategias de prevención y atención temprana dirigidas a niñas, niños y adolescentes. En esta ocasión, 80 estudiantes de la Escuela Secundaria Foránea 62 “María Dolores Pacheco” participaron en dinámicas y charlas que abordaron las principales formas de reclutamiento, especialmente aquellas que se difunden mediante medios digitales y redes sociales a través de propuestas engañosas.

Herramientas para la protección y la toma de decisiones

Durante la jornada se compartieron herramientas prácticas para reconocer situaciones cotidianas que pueden derivar en escenarios de riesgo, así como la importancia de solicitar apoyo y mantener una comunicación cercana con autoridades e instituciones especializadas ante cualquier señal de alerta.

Compromiso institucional con la protección de derechos

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso con la prevención de la violencia y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El trabajo coordinado entre dependencias estatales, comunidades educativas y familias busca fortalecer entornos seguros y resilientes, donde la juventud pueda desarrollarse con confianza y valores.