Imparte Gobierno de Jalisco acciones preventivas a adolescentes de Zapotlanejo contra el reclutamiento forzado

Como parte de las estrategias de prevención y atención temprana dirigidas a la niñez y adolescencia, el Gobierno de Jalisco, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco (COBUPEJ), llevó a cabo una jornada de sensibilización sobre el reclutamiento forzado dirigida a estudiantes de la Escuela Secundaria Foránea 62 “María Dolores Pacheco”, ubicada en el municipio de Zapotlanejo.

Gobierno de Jalisco imparte acciones preventivas a adolescentes de Zapotlanejo contra el reclutamiento forzado (Cortesía)

La actividad fue organizada por la Dirección de Juventudes de la Secretaría General de Gobierno, con el objetivo de brindar información clara y accesible que permita a las y los adolescentes reconocer situaciones de riesgo, fortalecer su capacidad de prevención y tomar decisiones informadas para proteger su integridad.

Durante la jornada participaron 80 estudiantes, quienes recibieron orientación sobre las principales modalidades de reclutamiento forzado, con énfasis en aquellas que se presentan a través de medios digitales y redes sociales, donde suelen circular ofertas engañosas que pueden derivar en situaciones de violencia o vulneración de derechos.

Además, se compartieron herramientas prácticas para identificar señales de alerta en la vida cotidiana y se resaltó la importancia de solicitar apoyo oportunamente, así como de mantener una comunicación cercana con familiares, autoridades educativas y dependencias especializadas ante cualquier situación sospechosa.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco reiteró su compromiso con la prevención de la violencia, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y el fortalecimiento del trabajo coordinado entre instituciones, comunidades educativas y familias, como una vía fundamental para generar entornos seguros y de confianza para las juventudes.