Imparte Gobierno de Jalisco acciones preventivas a adolescentes de Zapotlanejo contra el reclutamiento forzado

Como parte de las estrategias de prevención y atención temprana dirigidas a la niñez y adolescencia, el Gobierno de Jalisco, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco (COBUPEJ), llevó a cabo una jornada de sensibilización sobre el reclutamiento forzado dirigida a estudiantes de la Escuela Secundaria Foránea 62 “María Dolores Pacheco”, ubicada en el municipio de Zapotlanejo.
La actividad fue organizada por la Dirección de Juventudes de la Secretaría General de Gobierno, con el objetivo de brindar información clara y accesible que permita a las y los adolescentes reconocer situaciones de riesgo, fortalecer su capacidad de prevención y tomar decisiones informadas para proteger su integridad.
Durante la jornada participaron 80 estudiantes, quienes recibieron orientación sobre las principales modalidades de reclutamiento forzado, con énfasis en aquellas que se presentan a través de medios digitales y redes sociales, donde suelen circular ofertas engañosas que pueden derivar en situaciones de violencia o vulneración de derechos.
Además, se compartieron herramientas prácticas para identificar señales de alerta en la vida cotidiana y se resaltó la importancia de solicitar apoyo oportunamente, así como de mantener una comunicación cercana con familiares, autoridades educativas y dependencias especializadas ante cualquier situación sospechosa.
Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco reiteró su compromiso con la prevención de la violencia, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y el fortalecimiento del trabajo coordinado entre instituciones, comunidades educativas y familias, como una vía fundamental para generar entornos seguros y de confianza para las juventudes.