Piden sacar de la “congeladora” reforma para sancionar a falsos cirujanos estéticos en Jalisco

Enrique Velázquez, diputado de Hagamos, es el autor de la reforma a la Ley de Salud. También se quiere combatir a charlatanes en psicología, química, nutrición o patología.

Desde hace cinco años, se presentó en el Congreso local una reforma a la Ley Estatal de Salud y al Código Penal.

El dictamen se presentó a segunda lectura el año anterior. Sin embargo, el tema “se congeló” desde entonces, cuando lo que se busca es combatir a los charlatanes que realizan cirugías estéticas sin estar preparados para ello, informó el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, autor de la reforma, quien en la sesión del martes pasado, solicitó que el asunto se retome y se presente a votación en la siguiente sesión legislativa.

Enrique Velázquez recordó que en 1999 sucedió en Jalisco el caso de La Matabellas, una mujer que se ostentó como cirujana plástica y que inyectó aceite de cocina y de auto a mujeres que querían aumentar senos o glúteos. La falsa doctora fue detenida en 2002 y se le aplicaron 12 años de cárcel. En total, afectó la salud de más de 100 mujeres y se presentaron alrededor de 70 denuncias.

En ese contexto, el legislador solicitó al diputado del PAN, Julio Hurtado Luna, presidente del Congreso, que se apruebe la reforma que busca aplicar de 1 a 12 años de prisión, a quien usurpe una profesión en el ramo de la salud y cause daño a sus pacientes.

Tras el caso de “La Matabellas” se siguen presentando casos similares en Guadalajara, en Tepatitlán y en otros municipios del estado.

“Se han dado mes con mes, en diferentes regiones del estado casos de personas que se someten a este tipo de cirugías en el que no hemos podido distinguir por ejemplo, un dermatólogo hasta donde puede llegar -me refiero a la ley- o a un cirujano plástico. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de hacer una iniciativa de ley que ya está para segunda lectura”, expresó el legislador.

“Le solicito que se analice la petición y de ser posible, la pudiera poner en la siguiente sesión que se tenga para los temas de segunda lectura”, insistió Velázquez González.

La reforma a la Ley de Salud y al Código Penal se realizó en consenso con el Colegio Nacional de Cirujanos Plásticos, por lo que está bien sustentada, enfatizó el legislador.

La propuesta es que se apliquen de seis meses a seis años de cárcel a quien se ostente comocirujano plástico sin serlo, pero también a otras profesiones, como odontología, biología, optometría, enfermería, psicología, nutrición o patología, entre otras.

La sanción mayor de hasta 12 años de prisión es a quien dañe la salud de una persona.

También se plantea sancionar a escuelas que ofrecen maestrías en línea sobre este tipo de cirugías, sin tener espacios para realizar prácticas médicas.

Y también se incluye un artículo que prohíbe realizar procedimientos de medicina o cirugía estética y reconstructiva en peluquerías, salones de belleza, estéticas u otros.