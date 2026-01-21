Refuerza Tlajomulco vacunación ante incremento de casos de sarampión

Con el objetivo de promover el cuidado de la salud y prevenir enfermedades, el Gobierno de Tlajomulco, a través de la Dirección de Salud Pública, implementó una jornada de vacunación dirigida a servidores públicos y ciudadanía en general, como parte de una estrategia coordinada con autoridades de salud estatales y federales.

Esta acción preventiva se realiza ante el incremento de casos de sarampión a nivel nacional y estatal, contexto en el que Tlajomulco colabora de manera responsable con las instancias correspondientes, acercando servicios médicos gratuitos y facilitando el acceso a vacunas, sin generar alarma entre la población.

El sarampión es una enfermedad infecciosa de origen viral altamente contagiosa, que se transmite a través de gotitas respiratorias al hablar, toser o estornudar.

Entre sus principales síntomas se encuentran fiebre alta, tos, escurrimiento nasal, ojos enrojecidos o conjuntivitis y una erupción característica en la piel. Ante la presencia de síntomas respiratorios, se recomienda acudir de inmediato a una unidad médica para su valoración.

Raúl Rosales Ureña, responsable de la Vigilancia Epidemiológica en Tlajomulco, destacó que la vacunación es la principal medida de control del brote. “Cuando se cuentan con las dos dosis de la vacuna contra el sarampión se alcanza una protección de hasta el 97 por ciento; por ello, si existe duda sobre el esquema de vacunación, es preferible volver a vacunarse”, señaló.

En el mismo sentido, Óscar Lenin González Maldonado, director médico de la Dirección de Salud Pública de Tlajomulco, explicó que la mayoría de los casos registrados corresponden a personas no vacunadas, por lo que contar con el esquema completo brinda una protección de entre el 95 y el 97 por ciento.

La jornada de vacunación se lleva a cabo en el Centro Administrativo Tlajomulco (CAT) hoy miércoles 21 y mañana jueves 22 de enero, en un horario de 9:00 a 13:00 horas, donde se aplican vacunas contra sarampión, influenza y COVID-19, en colaboración con el ISSSTE.

De manera complementaria, se ofrecen servicios de detección de diabetes e hipertensión, reforzando una atención integral enfocada en la prevención y el bienestar de la población.

El Gobierno de Tlajomulco reiteró el llamado a la ciudadanía a verificar sus esquemas de vacunación y acudir a cualquier centro de salud o módulo autorizado, al subrayar que la prevención y la vacunación son herramientas clave para proteger la salud individual y colectiva.