Tlaquepaque impulsa la salud mental con el Quinto Encuentro Cultural y Deportivo de Centros de Tratamiento

Con el objetivo de promover la salud mental, el bienestar psicosocial y la recuperación integral de personas que enfrentan problemáticas relacionadas con el consumo de drogas y otras condiciones asociadas, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, inauguró el Quinto Encuentro Cultural y Deportivo de Centros de Tratamiento.

El evento es organizado por el Consejo Municipal Contra las Adicciones de Tlaquepaque (COMUCAT), en coordinación con el Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) Tlaquepaque, el Centro Integral de Intervención Social México Me Necesita y Mi Reinserción A.C.

Durante su mensaje inaugural, la alcaldesa destacó que este encuentro tiene una finalidad pública clara: visibilizar a las personas en proceso de recuperación, dignificar sus trayectorias y generar puentes con la sociedad, la academia, las instituciones y los espacios de política pública, impulsando una narrativa centrada en los derechos humanos, la salud y la corresponsabilidad social.

“Para mí, estos centros de tratamiento juegan un papel fundamental, sumamente importante. Es necesario volver a mirarnos como lo que somos: personas con potencial, con defectos, sí, y con debilidades que a veces nos hacen caer en baches, pero que hoy demostramos que tenemos la capacidad de salir adelante y contribuir a la transformación social”, expresó Laura Imelda Pérez Segura.

La presidenta municipal subrayó también la importancia del apoyo comunitario, la solidaridad y el combate a los estigmas que históricamente han enfrentado las personas en tratamiento. “No solo creemos que podemos transformar la realidad, sino también transformarnos a nosotros mismos, y hacerlo en comunidad, con colaboración y generando estos espacios que nos animan. Vamos para adelante y no vamos a dejar de respaldar a las instituciones encargadas de esta labor”, puntualizó.

El Encuentro Cultural y Deportivo de Centros de Tratamiento es una iniciativa comunitaria que surgió en 2019 desde la Fundación México Me Necesita A.C., como respuesta a una realidad persistente de estigmatización, exclusión y abandono social que enfrentan las personas en proceso de recuperación y sus familias, factores que limitan sus oportunidades de reinserción y participación comunitaria.

En este sentido, el encuentro funciona como una estrategia de motivación terapéutica y fortalecimiento de factores protectores, al reconocer y promover el talento, la disciplina, la convivencia y el sentido de pertenencia de las y los participantes, así como de los establecimientos especializados en atención a las adicciones.

El programa contempla tres ejes principales de acción: deportivo, cultural-artístico y académico-terapéutico.

En el eje deportivo se desarrollan disciplinas como fútbol, básquetbol, voleibol y waterpolo, entre otras. En el ámbito cultural y artístico se impulsan expresiones como canto, danza, teatro, ajedrez, graffiti y dibujo.

Finalmente, el eje académico-terapéutico integra actividades de formación, reflexión y análisis con enfoque científico, orientadas a una comprensión integral del consumo de sustancias y los procesos de recuperación.

A través de estas acciones, se busca fortalecer los conocimientos, destrezas y actitudes de las personas en tratamiento. Los principales beneficiarios son más de 50 centros de atención ubicados en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.