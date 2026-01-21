Trabajador de las obras de Carretera a Chapala fue responsable de su muerte por no usar puente peatonal: Fiscalía

Un infortunio más se agrega a la historia de la muerte de Jonathan Aranda Velázquez. El peritaje de causalidad vial que el Ministerio Público ordenó al Instituto Jalisciense de Ciencias (IJCF) determinó que el accidente en el que perdió la vida fue culpa suya por no haber usado el puente peatonal que estaba cerca de donde se suscitó el percance.

En tanto, la SIOP señaló que corresponde a la Fiscalía deslindar responsabilidades del caso.

Como lo publicó La Crónica de Hoy, Jonathan falleció el 6 de diciembre de 2025 poco después de terminar su jornada laboral en las obras de la de Carretera a Chapala, al ser arrollado por un automotor.

El hombre de 37 años de edad fue contratado por una de las constructoras a las que la Secretaría de Infraestructura y Obra pública de Jalisco (SIOP) le dio la concesión de la ampliación de la transitada vía, pero no le dio seguro social ni alguna otra prestación laboral, por lo que sus deudos no tendrán indemnización por su deceso, que podría considerarse que ocurrió como riesgo de trabajo.

Aparte, no contaba con acta de nacimiento porque nunca lo registraron; entonces su cadáver ha permanecido en la morgue metropolitana mes y medio, porque aunque se le practicó el ADN a su mamá, este “requiere un tiempo de análisis por la naturaleza del procedimiento, con el fin de confirmar la identidad de la persona”, según lo aclaró la Fiscalía del Estado al igual que los motivos por los que el chofer involucrado en el caso, quedó libre.

SIOP SEÑALA QUE NO SE DESLINDA DEL CASO

La Secretaría de Infraestructura y Obra pública de Jalisco (SIOP) se comunicó con Crónica Jalisco para señalar que en “ningún momento se deslindó del tema” y que ha dejado en claro “que no es su competencia el deslinde de responsabilidades del incidente, sino de la Fiscalía”.