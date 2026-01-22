Abren registros para el Serial de Carreras Tlaquepaque 2026

Con el objetivo de promover el deporte y fortalecer la convivencia familiar, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, a través del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), informó que ya se encuentran abiertos los registros para participar en el Serial de Carreras Tlaquepaque 2026, además de las carreras gratuitas y las infantiles que se realizarán a lo largo del año en el municipio.

El director del COMUDE Tlaquepaque, José David Ruvalcaba Carrillo, explicó que el serial contempla tres carreras pedestres tradicionales en distintas localidades de la Villa Alfarera. La carrera de Las Crucitas se llevará a cabo el próximo 3 de mayo; el Medio Maratón de Tlaquepaque se realizará de manera excepcional el 28 de junio, debido a la coincidencia con el Mundial de Futbol 2026; y la carrera de Las Antorchas está programada para el 19 de septiembre.

Detalló que los registros se encuentran abiertos desde el 15 de enero de 2026 y permanecerán disponibles hasta agotar existencias. El costo de inscripción es de 380 pesos por carrera y los folios pueden adquirirse en las oficinas del COMUDE Tlaquepaque, ubicadas en la Unidad Deportiva Valentín Gómez Farías, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, o a través de la plataforma digital www.serialdecarrerastlaquepaque.com, donde también se puede consultar información detallada de cada competencia.

Tlaquepaque presenta serial de carreras (Cortesía)

Ruvalcaba Carrillo señaló que se prevé la participación de alrededor de mil 500 corredoras y corredores en la carrera de Las Crucitas; tres mil participantes en el Medio Maratón; y cerca de cuatro mil en la carrera de Las Antorchas.

Asimismo, destacó que las personas adultas mayores contarán con un descuento del 50 por ciento en la inscripción, mientras que las y los trabajadores del Ayuntamiento de Tlaquepaque recibirán un descuento del 15 por ciento. La inscripción incluye playera conmemorativa, medalla de participación, número oficial, chip de cronometraje, abastecimiento en ruta, servicios médicos y paquete de recuperación al finalizar la competencia.

Además del serial, el director del COMUDE informó que durante 2026 se realizarán dos carreras gratuitas y cuatro infantiles. Las competencias gratuitas se desarrollarán en la localidad de Miravalle el próximo 22 de marzo, con cupo para mil participantes, y en la colonia Parques del Bosque el 26 de julio, también con un límite de mil corredoras y corredores.