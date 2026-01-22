Aprueba Tlajomulco donación de predio para construir nuevos Juzgados de Primera Instancia

Con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia y acercar los servicios judiciales a la población, el Pleno del Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó por unanimidad, en Sesión Extraordinaria, la donación de un predio municipal a favor del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, donde se proyecta la construcción de los nuevos Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado.

La iniciativa, presentada por la síndica municipal Thania Morales Rodríguez, contempla la donación pura y simple de un predio ubicado en el fraccionamiento Las Galeanas, lo que permitirá sustituir a los juzgados que actualmente operan en la antigua Presidencia Municipal, mejorando la atención, accesibilidad y cercanía con la ciudadanía.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, destacó que este proyecto permitirá consolidar una Ciudad Judicial en Tlajomulco, integrando diversos servicios relacionados con la impartición de justicia y la atención social.

“Se va a convertir en una Ciudad Judicial que nos permita tener distintas características: avanzar en un 50 por ciento en la capacidad de los juzgados, contar con la Procuraduría Social y un Centro de Convivencia Familiar tan importante para niñas, niños y sus familias. Se trata de generar condiciones para que la ciudadanía tenga una justicia más cercana y accesible”, señaló el alcalde.

Aprueba Tlajomulco donación de predio para construir nuevos Juzgados (Cortesía)

Por su parte, la síndica municipal explicó que el proyecto contempla la construcción de tres juzgados especializados en materia civil y familiar, equipados con salas de oralidad acordes a los nuevos Códigos Nacionales de Procedimientos Civiles y Familiares, que entrarán en vigor en 2027.

Asimismo, el complejo albergará un Centro de Convivencia Familiar operado por el DIF Jalisco, instalaciones para la Procuraduría Social del Estado, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y una recaudadora estatal para la realización de trámites y servicios judiciales, lo que permitirá una atención integral a la población.

El predio donado se localiza sobre la avenida Prolongación Mariano Escobedo, a un costado de la Preparatoria de Tlajomulco, en una zona estratégica que facilitará el acceso a los servicios. La donación incluye una cláusula de reversión que garantiza certeza jurídica, ya que, de no iniciar la obra en un plazo de un año, el terreno regresará al patrimonio municipal.

En su intervención, el presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, reconoció la voluntad institucional del Ayuntamiento y destacó el impacto que tendrá este proyecto en la atención judicial.

“Actualmente tenemos dos juzgados en Tlajomulco, cada uno con alrededor de 2 mil 500 asuntos anuales, además de cerca de mil 500 exhortos. Con este nuevo espacio podremos pasar de dos a por lo menos tres juzgados, lo que representa un incremento del 50 por ciento en la capacidad de atención del Poder Judicial en esta zona”, afirmó.