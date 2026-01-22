Diputadas invitan a comparecer a la titular del Imeplan, Patricia Martínez

Patricia Martínez, directora general del Imeplan. La comparecencia se dará en la Comisión de Gestión Metropolitana del Congreso.

La Comisión de Gestión Metropolitana del Congreso del Estado aprobó un acuerdo interno para invitar a comparecer a la directora del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), Patricia Martínez Barba, con el objetivo de que presente los resultados, metodología y principales hallazgos de la Encuesta de Satisfacción de Personas Usuarias del Transporte Público 2025.

El acuerdo fue propuesto por la diputada de Futuro, Mariana Casillas Guerrero, secretaria de la Comisión, quien dijo que el tema cobra especial relevancia en un contexto marcado por la falta de transparencia y la negativa del gobierno del estado a abrir a debate público el aumento a la tarifa del transporte.

“El principal propósito de llamarla a comparecer es porque durante la sesión donde se aprobó el famoso tarifazo, por parte del Comité Tarifario, no se presentaron los datos actualizados de la encuesta de usuarios respecto al transporte público, que era una de las obilgaciones que tenía el Imeplan de presentar, para evaluar si era posible o no el aumento a la tarifa”, explicó.

La diputada Mariana Casillas señaló que frente a un tarifazo impuesto sin información clara, sin rendición de cuentas y sin considerar la experiencia de las personas usuarias, resulta indispensable que el órgano técnico rector de la planeación metropolitana exponga públicamente los datos, criterios y diagnósticos con los que cuenta sobre la calidad del servicio.

La legisladora dijo que el Imeplan incumplió con la entrega a tiempo de la Encuesta de Usuarios correspondiente a 2025.

“Tenemos la sospecha de que se hizo algún tipo de manejo de información discrecional, para evitar tener información contraria, en esa votación que fue muy importante para el proyecto del gobierno del estado. ¿A nosotros qué nos toca? analizar las encuestas y darle seguimiento para todas esas contrapropuestas que estamos presentando”, indicó.

Durante la comparecencia, se busca que la titular del Imeplan presente información detallada sobre niveles de satisfacción, percepción de seguridad, puntualidad, condiciones de las unidades, trato de operadores, así como comparativos con estudios previos, permitiendo identificar tendencias, áreas críticas y posibles líneas de acción para la mejora del sistema.

La comparecencia se realizará en fecha y hora que se acuerden con la funcionaria invitada, y se desarrollará bajo un modelo abierto, público y transparente, conforme al acuerdo aprobado por la Comisión.

El acuerdo tuvo el voto favorable de las diputadas Alondra Fausto de León (PRI), Marta Arizmendi Fombona (Morena) y la propia Mariana Casillas (Futuro).