Es posible reducir la tarifa de $14 en los camiones de Lagos, Tepatitlán y Ciudad Guzmán: Setran

En Lagos la tarifa de los camiones es de $8.00. En Tepatitlán el boleto cuesta $9.50 y en Ciudad Guzmán el precio es de $9.00.

Ante la crítica que hizo el diputado del PAN, Julio Hurtado Luna, de que el incremento a la tarifa de transporte le va a “pegar” más duro a ciudades medias de Jalisco, como Lagos de Moreno, el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, anticipó que pueden darse “ajustes” para que el alza al precio del pasaje sea menor en Lagos, en Tepatitlán y en Ciudad Guzmán.

El diputado Julio Hurtado, precisó que, en Lagos de Moreno, el precio del transporte es de 8 pesos, de tal forma que pagar ahora 14 pesos, es un incremento injusto para los laguenses y de otras ciudades medias.

“Lo que hoy queremos solicitarle muy puntualmente es que, en Lagos el incremento a la tarifa sea en proporción siempre y cuando se aborden otros puntos importantes que desde el PAN hemos planteado. Para este caso en particular, hay la voluntad de los propios transportistas, ellos mismos tienen la voluntad de que el incremento no vaya hasta donde hoy está planteado”, expuso el legislador.

El secretario de Transporte respondió durante su comparecencia en el Congreso local, que en el caso de esas tres ciudades se puede hacer un ajuste a la baja en la tarifa autorizada de 14 pesos.

“Particularmente en su inquietud de Lagos de Moreno, por un lado y está Tepatitlán hablaré de eso y de Ciudad Guzmán, son tres ciudades medias con características similares hasta el día de hoy, la tarifa autorizada es de 9.50 igual que para Guadalajara, sin embargo, en acuerdos que hemos hecho con transportistas de Lagos de Moreno, Tepatitlán o de Ciudad Guzmán, han quedado en 8 pesos, 9.50 en Tepa y 9 en Ciudad Guzmán. Son rutas más cortas y por lo tanto se pueden ajustar -en mutuo acuerdo- las tarifas”, respondió Diego Monraz.

Transportistas de Lagos, Tepatitlán y Ciudad Guzmán sostendrán una reunión en la Secretaría de Transporte (Setran) este viernes, para definir el ajuste a las tarifas en esas ciudades. A la reunión acudirán los legisladores del PAN, Julio Hurtado y de Morena, Alejandro Barragán, quien solicitó ser incluido en ese encuentro.