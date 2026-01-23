Encabeza SISEMH Mesa de Seguridad de Alto Nivel y suma acciones contra la violencia de género en Jalisco

. Fabiola Loya Hernández, reconoció el trabajo conjunto de las corporaciones y autoridades.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) encabezó la 25ª Sesión Ordinaria de la Mesa de Seguridad de Alto Nivel para el Mapeo Territorial de la Violencia en Razón de Género, en la que se consolidaron acuerdos y acciones para fortalecer la estrategia estatal de protección y prevención en favor de las mujeres.

Durante la reunión, se presentaron los resultados estadísticos del cierre de 2025, así como el avance de la estrategia Pulso de Vida, considerada ya el ecosistema de seguridad tecnológica más importante del estado, al integrar dispositivos de asistencia, rastreadores para agresores y Puntos Seguros en espacios públicos y comerciales.

Acciones coordinadas y avances

Las Comisarías Municipales expusieron las medidas implementadas para fortalecer sus unidades especializadas, con el objetivo de responder a las llamadas de emergencia con perspectiva de género.

La Fiscalía Estatal, el Escudo Urbano C5 y la Secretaría de Seguridad presentaron el análisis estadístico que permitirá identificar con precisión las zonas de mayor incidencia y desplegar operativos inmediatos.

Se acordó el cruce de información entre reportes y delitos para la georreferenciación en las diez colonias prioritarias, con un enfoque integral entre Estado y municipios.

Se dará seguimiento a los tiempos de respuesta y arribo policial, con el compromiso de presentar un informe detallado.

Reconocimientos y compromisos

Fabiola Loya Hernández, titular de la SISEMH, agradeció la presencia y compromiso de las corporaciones y autoridades estatales y municipales, y reconoció el trabajo de la Fiscalía del Estado y del Coordinador General Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, por la detención del feminicida de Astrid y su hijo.

“Pedimos que caiga todo el peso de la ley y que este hombre tenga la pena máxima para que quede muy claro el mensaje de nuestro Gobernador: en Jalisco, el que la hace la paga. Queremos que las mujeres estén seguras de que estamos haciendo todo para protegerlas y hacer justicia”, señaló la Secretaria.

Por su parte, Alarcón Estrada destacó que la suma de esfuerzos entre instituciones y la colaboración con la iniciativa privada mediante Pulso de Vida buscan atender de manera focalizada las zonas con mayor índice de violencia contra las mujeres.

Nuevas propuestas

Entre los puntos tratados, se presentó la propuesta de designar una unidad del Centro de Justicia para las Mujeres en Tlajomulco, con el fin de ampliar la cobertura de servicios en el municipio. Asimismo, la SISEMH dará seguimiento en coordinación con el Poder Judicial a las medidas de protección y a la designación de juezas y jueces especializados en los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM).

Proyección hacia 2026

Con esta vigésima quinta sesión, el Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso de mantener la inercia de resultados y la estrecha vigilancia que han convertido al estado en un referente nacional en el combate a las violencias por razones de género, garantizando que el inicio de 2026 se fortalezca con acciones concretas y coordinadas.