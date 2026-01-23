Entrega Tlajo equipo y herramientas a personal de Desarrollo Rural

Para reconocer y respaldar el trabajo que realizan diariamente las y los servidores públicos que atienden el campo, el Gobierno de Tlajomulco entregó equipo básico y prendas de seguridad al personal de la Dirección de Desarrollo Rural, en un acto realizado en la Casa del Pescador, en la comunidad de San Juan Evangelista.

Durante la entrega, la síndica municipal, Thania Morales Rodríguez, destacó que esta acción forma parte de la visión de la actual administración encabezada por el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, la cual prioriza el equipamiento, la capacitación y la protección del personal en todas las áreas de trabajo, con el objetivo de garantizar labores más eficientes y entornos seguros para quienes desempeñan funciones operativas.

“Esta es la primera entrega. Es muy importante que nuestros compañeros que integran las diferentes direcciones realicen sus funciones con todo el equipo de seguridad. Hoy estamos entregando chalecos, botas, palas, picos y carretillas, que sabemos son parte importante para el desarrollo de cada una de sus funciones. Cada uno de ustedes realiza una labor totalmente trascendente, porque son quienes nos acercan a las diferentes actividades productivas de nuestro municipio”, expresó la síndica municipal.

En total, se entregaron 58 kits de seguridad, con una inversión de 75 mil pesos, destinados a dignificar el trabajo del personal y proteger su integridad física. Cada kit incluye botas de hule, impermeable, overol, guantes, lentes y mascarilla, equipo indispensable para las labores en campo y en condiciones adversas.

De manera complementaria, se dotó a la Dirección de Desarrollo Rural de 120 herramientas de trabajo, entre ellas palas, picos, barretas, bieldos, carretillas, cazangas y machetes, con el objetivo de fortalecer las tareas diarias y mejorar la eficiencia en la atención al sector rural del municipio.

El Gobierno de Tlajomulco reiteró que el campo es parte esencial de la identidad y la economía del municipio, por lo que continuará respaldando a quienes lo cuidan y lo trabajan, garantizando condiciones dignas, seguras y adecuadas para el desempeño de sus funciones.