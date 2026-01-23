Guadalajara enamora a Madrid y fortalece lazos económicos y comerciales en FITUR 2026

. Vero Delgadillo posiciona Guadalajara como un referente económico, cultural y turístico.

Guadalajara conquistó a Madrid durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, donde la Presidenta Municipal, Vero Delgadillo, presentó a la capital jalisciense como una ciudad para invertir, visitar y celebrar. En encuentros con líderes económicos, inversionistas y empresarios, destacó la riqueza cultural, la infraestructura y la vocación turística que han convertido a Guadalajara en epicentro de grandes eventos internacionales.

En reunión con Ángel Asensio Laguna, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Delgadillo fortaleció los lazos comerciales entre ambas ciudades, subrayando que cada peso invertido por un visitante en hospedaje genera una derrama de nueve pesos en cadenas de valor como hoteles, restaurantes, transporte y comercio.

La ciudad cerró 2025 con una derrama económica de mil 400 millones de euros y la llegada de 16.5 millones de turistas, cifras que reflejan el dinamismo del sector. Con el respaldo del Gobernador Pablo Lemus y el Alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, Guadalajara se presentó además como la sede más mexicana del Mundial 2026, cuyo FIFA Fan Festival tendrá lugar en el corazón del Centro Histórico.

“Guadalajara ya conquistó al mundo, quienes conocen nuestra ciudad se enamoran de ella, y lo que queremos es que más personas vayan a Guadalajara”, afirmó Delgadillo, al destacar que la meta es incrementar la estadía promedio de los visitantes de 1.6 a 2.6 noches.

La Presidenta subrayó que Guadalajara es puerta de entrada turística a la región y concentra siete de los diez sectores más relevantes: cultural, recreativo, gastronómico, de negocios, salud, religioso y deportivo. Con ello, la ciudad se reafirma como un epicentro cosmopolita y global, capaz de proyectar su identidad y recibir a grandes invitados.

“Jalisco es México y el corazón de México late con fuerza en Guadalajara, Guadalajara es el rostro de México en el mundo”, concluyó Delgadillo en Madrid, al posicionar a la ciudad como un referente turístico y económico internacional.