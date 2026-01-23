La justicia alternativa de México sirve de modelo a otros países

Rafael Guerra, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, al micrófono. Se compartieron buenas prácticas en los diversos estados del país.

En México y en Jalisco avanza la justicia alternativa en la resolución de conflictos judiciales. Incluso, países como España ven a nuestro país como un modelo a seguir para mejorar la impartición de justicia por la vía del diálogo entre las partes.

Así lo señaló Guillermo Zepeda Lecuona, director del Instituto de Justicia Alternativa (IJA), durante la sesión del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CNMASC), que tuvo como sede al Museo Cabañas.

Al encuentro acudieron representantes de los 32 Institutos Estatales de Justicia Alternativas, desde la Ciudad de México, hasta Quintana Roo y Baja California.

“En España están volteando al modelo de México, donde la mediación se gesta, se impulsa y se avala desde los poderes Judiciales, mientras que en otros países, son los mediadores privados y las universidades las que lo impulsan y va permeando lentamente hacia los poderes judiciales, eso ilustra que es muy acertado y la presencia del presidente de la Conatrib (Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia) habla del apoyo decidido que tiene la mediación en nuestro país”, indicó Zepeda Lecuona.

En la asamblea del Consejo Nacional de Solución de Controversias acudió el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), José Luis Álvarez Pulido, quien resaltó la importancia de que la justicia alternativa construye paz en los 32 estados del país.

“Nosotros construimos paz, tanto en el Poder Judicial cuando dictamos sentencias y damos seguridad jurídica a las personas y que podemos trabajar de la mano con la justicia auto compositiva, con la justicia terapéutica, con el diálogo entre las partes que a final de cuentas son los principales generadores de paz social”, expresó el magistrado presidente.

Álvarez Pulido manifestó que en Jalisco existen tres instituciones del Poder Judicial, como lo son el STJE, el IJA y el Consejo de la Judicatura, donde también se impulsa la justicia alternativa.

Actualmente, 123 de los 208 jueces que hay en Jalisco, ya han tomado su diplomado en métodos alternos de justicia. Además, ocho magistrados son mediadores certificados, entre ellos el propio magistrado presidente, José Luis Álvarez Pulido.