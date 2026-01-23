Le abren proceso por prenderle fuego y matar a un hombre

Presuntamente mató a un hombre a golpes y prendiéndole fuego

Por esta señalado de causar la muerte a un hombre al que golpeó, empapó de gasolina y le prendió fuego, Jesús Alejandro “N” fue vinculado a proceso y deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa por lo menos de un año, en espera de que se le dicte una sentencia

La Fiscalía del Estado a través de su Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, aportó los datos de prueba para que el presunto criminal quedara preso.

El delito se registró el 12 de enero del 2024 -según informó la Fiscalía-, en un lote baldío ubicado en la calle San Lucas, de la Colonia La Arena, municipio de San Pedro Tlaquepaque.

“Con las indagatorias se logró saber que ese día el imputado habría tenido una discusión con el masculino víctima por un presunto robo, pero en un momento dado, Jesús Alejandro ‘N’ comenzó a golpearlo para después rociarlo con gasolina y prenderle fuego, según se presume”, agregó la dependencia estatal.

Indicó que la víctima fue hallada al día siguiente todavía con vida, sin embargo, falleció por traumatismo craneoencefálico y quemaduras de segundo y tercer grado en el 70 por ciento de su cuerpo, a pesar de que se le dio atención médica.

Agentes de la Unidad Especializada en Homicidios se encargaron de las indagatorias que permitieron identificar a Jesús Alejandro “N” como el presunto causante del hecho, por lo que se solicitó una orden de aprehensión que fue ejecutada recientemente por elementos de la Policía de Investigación.

El presunto criminal fue puesto a disposición de un juez, quien lo vinculó a proceso y lo sometió a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año.