Mónica Magaña denunció que el presupuesto federal excluye a Jalisco de recursos para movilidad, salud e infraestructura

Durante la comparecencia de las Secretarías de Transporte y de Hacienda Pública de Jalisco, la diputada Mónica Magaña cuestionó ante la bancada de Morena el abandono presupuestal del Gobierno Federal hacia el estado, evidenciado —dijo— en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, donde no se asignaron recursos para transporte público ni para obras estratégicas en Jalisco.

La legisladora subrayó que el ajuste a la tarifa del transporte público no es una medida aislada, sino parte de un esquema integral que contempla compromisos obligatorios como la incorporación de más trenes a las Líneas 1 y 2 del Tren Ligero, la ampliación de unidades articuladas en Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico, el fortalecimiento de rutas alimentadoras, la instalación de GPS en el total de las unidades y mejoras en accesibilidad, seguridad y condiciones laborales de los operadores.

Magaña criticó que, pese a que el presupuesto federal supera los 10 billones de pesos, no se haya destinado “ni un solo peso” a proyectos de movilidad, infraestructura, hospitales, carreteras, sistemas de agua potable o fortalecimiento educativo en Jalisco, lo que calificó como una decisión política que castiga a la entidad.

Añadió que el abandono presupuestal se extiende a sectores clave como la salud y la educación, con recortes y omisiones que han derivado en falta de medicamentos, ausencia de nuevos hospitales, deterioro de escuelas y carreteras, así como el incumplimiento de recursos comprometidos para la Universidad de Guadalajara.

Finalmente, la diputada señaló que existe un trato diferenciado hacia otras entidades, como la Ciudad de México, donde sí se han destinado miles de millones de pesos a proyectos de transporte, y planteó que, de haber voluntad política, la Federación podría reducir el precio de los combustibles, subsidiar la tarifa del transporte y destinar recursos federales a obras públicas que ayuden a contener el impacto del ajuste tarifario en Jalisco.