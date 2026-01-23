Reducir el precio del diesel a escala federal ayudaría a reducir tarifa del transporte en Jalisco

Mónica Magaña, diputada de MC e integrante de la Comisión de Movilidad. Sostiene que el gobierno federal no asigna recursos a obras en Jalisco.

En el contexto de las críticas que han hecho diputados de oposición al gobierno de Jalisco, al haber autorizado un incremento de 9.50 a 14 pesos en la tarifa de transporte público, la diputada de MC, Mónica Magaña Mendoza, señaló el abandono del gobierno federal a las obras de movilidad que necesita el Área Metropolitana de Guadalajara.

La legisladora señaló que, pese a que el presupuesto federal asciende a más de 10 billones de pesos en 2026, no se asignó un peso para el transporte público de Jalisco, ni para otras obras de infraestructura en este año.

“Hay un presupuesto federal de 10.19 billones de pesos y ni un solo peso para el transporte público de nuestra entidad. Ni un solo peso para nuevos hospitales. Ni un solo peso para infraestructura para agua potable. Ni un solo peso para la mejor educación de este estado. Morena no quiere y el gobierno federal y sus aliados no quieren a Jalisco”, subrayó.

La postura de Mónica Magaña se dio en la parte final de la comparencia de los secretarios de Transporte y de Hacienda Pública, efectuada la tarde del jueves en el Congreso del Estado.

La legisladora del partido naranja dijo que los legisladores jaliscienses de Morena deben solicitar al gobierno federal que se reduzca el precio del diesel.

“Si Morena y sus aliados de verdad quisieran ayudar podrían hacer tres cosas: Primero: que sus diputados federales aprobaran una reducción en el diesel y la gasolina. Si bajan esto, creanlo, la tarifa del transporte público puede disminuir. Segundo: que el gobierno federal subsidie la tarifa de transporte público. Jalisco lo ha anunciado, 1,200 millones de pesos para eso y la federación y Morena ¿dónde están?, ademas de sus discursos dónde están sus acciones”, precisó.

Mónica Magaña sostuvo que el abandono de la federación no se limita al tema de movilidad, sino que se extiende a sectores estratégicos como la salud, la educación y la infraestructura, con recortes y omisiones que han dejado al estado sin medicamentos, sin nuevos hospitales, con escuelas y carreteras abandonadas y sin el cumplimiento del presupuesto comprometido incluso para la Universidad de Guadalajara (UdeG).