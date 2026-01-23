SIAPA ofrece tarifas especiales a grupos vulnerables en el pago del agua

Con el objetivo de apoyar la economía de los sectores más vulnerables de la población, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) cuenta con tarifas especiales dirigidas a personas que enfrentan condiciones particulares, como adultos mayores o personas con discapacidad.

Este beneficio está disponible para quienes pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Personas de la tercera edad

Personas con discapacidad

Personas pensionadas

Personas jubiladas

Viudas

Las y los usuarios que cumplan con alguno de estos perfiles pueden acceder a una reducción en el costo del servicio de agua, siempre y cuando realicen su registro en el programa de Beneficencia del organismo.

¿Cómo acceder a la tarifa especial?

Para conocer los requisitos y documentos necesarios, las personas interesadas pueden:

Acudir directamente a cualquiera de los centros operativos del SIAPA.

a cualquiera de los centros operativos del SIAPA. Consultar el sitio web oficial : www.siapa.gob.mx

: www.siapa.gob.mx Informarse a través de las redes sociales oficiales del organismo: @siapagdl en Facebook y X.

El SIAPA reiteró la invitación a la ciudadanía que pertenece a estos sectores a informarse y realizar el trámite correspondiente, con el fin de aprovechar este apoyo que busca garantizar el acceso al agua potable y aliviar la carga económica de quienes más lo necesitan.