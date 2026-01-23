SICT inicia próxima semana, trabajos de conservación en carreteras federales Guadalajara-Tepic y Guadalajara-Chapala

SICT Jalisco informó del inicio de obras en la semana próxima

El Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que iniciará la próxima semana, trabajos de conservación periódica en las carreteras federales Guadalajara-Tepic y Guadalajara-Chapala.

La dependencia federal expuso que en la carretera Guadalajara-Tepic, los trabajos abarcarán del kilómetro 12+500 al 25+500, en ambos sentidos de circulación, el tramo ubicado del Tecnology Park al entronque Ameca y que las obras incluirán renivelaciones y microcarpeta.

“En cuanto a la carretera Guadalajara-Chapala, la SICT realizará obras en los carriles con sentido hacia Chapala, del kilómetro 16+600 al 25+800, entre el Entronque a El Salto y el Entronque a Santa Rosa”. Estos trabajos consistirán en la colocación de microaglomerado sobre la cinta asfáltica.

María Padilla, titular del Centro SICT Jalisco

María Padilla Romo, Directora General del Centro SICT Jalisco, señaló que ambos tramos carreteros se encuentran en la salida de la Zona Metropolitana de Guadalajara y son parte de las carreteras que conducen a lugares turísticos, por lo que el beneficio social será muy importante para la población local y para los turistas que visiten el Estado con motivo del Mundial 2026.

El Centro SICT Jalisco prevé concluir las dos obras en el mes de mayo, próximo.

“Debido que ambos tramos son altamente transitados, el Centro SICT Jalisco recomienda a los usuarios considerar mayor tiempo para sus traslados y extremar precauciones al conducir, para evitar accidentes”.