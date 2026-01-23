Tlaquepaque refrenda lazos de hermanamiento con Springfield tras 22 años de colaboración

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, reafirmó los sólidos lazos de hermanamiento que unen a este municipio con la ciudad de Springfield, durante un encuentro institucional con el alcalde de esa localidad, Jeff Schrag, quien realizó una visita oficial acompañado de su comitiva.

Durante la reunión celebrada en el Centro de Atención al Turista (CAT) Tlaquepaque, la alcaldesa destacó la importancia de dar continuidad a esta relación que, a lo largo de más de dos décadas, ha sido clave para fomentar el intercambio cultural, comercial y de buenas prácticas de gobierno entre ambas ciudades.

Subrayó que este hermanamiento es un ejemplo de solidaridad y colaboración internacional, y representa un orgullo para Tlaquepaque, al ser el único Pueblo Mágico del Área Metropolitana de Guadalajara.

Tlaquepaque y Springfield, dos décadas de hermanamiento (Cortesía)

Laura Imelda agradeció la visita de la delegación estadounidense y reiteró la voluntad de su administración para fortalecer los canales de cooperación internacional. Señaló que, tras 22 años de hermandad, es motivo de orgullo compartir la riqueza cultural y humana de Tlaquepaque, así como reconocer el trabajo conjunto que ha permitido mantener viva esta relación.

Asimismo, dio la bienvenida a la comitiva y expresó el deseo de que su estancia sea grata, destacando los atractivos del municipio como su gastronomía, folclor, talento artesanal, mariachi, artesanías y tequila.

Durante el encuentro se resaltó el valor simbólico de espacios como la Plaza Springfield, apreciada tanto por turistas como por habitantes, la cual representa un punto de unión entre ambas ciudades. La alcaldesa estuvo acompañada por integrantes de su equipo de trabajo, quienes manifestaron su disposición para atender a la delegación.

Por su parte, el alcalde Jeff Schrag expresó que Springfield se siente orgullosa de la relación que mantiene con Tlaquepaque desde hace 22 años, construida, dijo, gracias a la voluntad de personas que han fortalecido estos intercambios culturales y han consolidado una amistad duradera basada en el respeto y la colaboración.

Como símbolo del fortalecimiento de los lazos de hermanamiento, ambas autoridades intercambiaron piezas representativas de sus ciudades. Tlaquepaque obsequió una figura de colibrí elaborada en vidrio soplado, símbolo de esperanza y buenos tiempos, mientras que Springfield entregó chocolates producidos por empresas locales.

Durante la reunión también se recordó que el hermanamiento entre San Pedro Tlaquepaque y Springfield se formalizó en junio de 2003, consolidándose desde entonces como una relación estratégica que ha permitido el intercambio de experiencias en ámbitos como la promoción cultural, el desarrollo económico y la cooperación institucional.

Ambas autoridades coincidieron en que este vínculo representa una oportunidad para impulsar proyectos conjuntos, fortalecer el entendimiento entre sus comunidades y proyectar a sus municipios en el ámbito internacional, reafirmando la importancia de la diplomacia local como herramienta de desarrollo y proyección global.