Zapopan consolida inversión histórica en obra pública con proyectos estratégicos rumbo a 2026

El municipio de Zapopan continúa consolidándose como uno de los referentes nacionales en inversión en infraestructura urbana, al acumular 14 mil millones de pesos en obra pública durante los últimos 10 años, una cifra histórica que ha permitido transformar espacios públicos y fortalecer los servicios urbanos en distintas zonas de la ciudad.

Entrevista con Ismael Jauregui, Obras Proyectadas para el 2026 (Cortesía)

De cara a 2026, el Gobierno de Zapopan contará con un presupuesto de mil 419 millones 574 mil 898 pesos destinados a obra pública, recursos que serán enfocados tanto en la recuperación de espacios públicos como en la ejecución de proyectos estratégicos que impacten directamente en la calidad de vida de las y los zapopanos, incluidas las delegaciones.

El director de Obras Públicas e Infraestructura, Ismael Jáuregui Castañeda, informó que entre las obras más relevantes que se entregarán en 2026 se encuentran la Colmena de Lomas del Centinela, la renovación integral del Centro Histórico, el Hospitalito Sur y el Paso Superior Vehicular en avenida Patria, proyectos considerados clave para la movilidad, la salud y la regeneración urbana.

Respecto al paso superior en avenida Patria y avenida Universidad, el funcionario detalló que se prevé su operación al cien por ciento a finales de marzo, como parte de un proyecto integral que incluye la creación de un parque lineal de aproximadamente dos kilómetros sobre esta vialidad. En cuanto al Hospitalito Sur, explicó que la construcción del inmueble se realizará en 2025, mientras que el equipamiento se completará en 2026, con miras a su inauguración a mediados de febrero.

Más infraestructura para colonias, escuelas y espacios públicos

Además de las obras estratégicas, el presupuesto de 2026 contempla la continuidad del programa Escuelas con Estrella, así como la ampliación de banquetas, la renovación de plazas públicas, unidades deportivas y mercados municipales. También se incluyen proyectos como la construcción del Museo Arqueológico de Occidente y los avances en el Gran Parque Sur, entre otras acciones de infraestructura social.

Jáuregui Castañeda subrayó que los proyectos se priorizan a partir de las solicitudes ciudadanas canalizadas mediante el Presupuesto Participativo, así como de la planeación técnica de cada zona del municipio. Señaló que las obras no responden a soluciones temporales, sino a procesos integrales que incluyen gestión social, estudios técnicos y análisis financieros para garantizar su viabilidad y funcionalidad a largo plazo.

El director de Obras Públicas adelantó que, en caso de que la recaudación del impuesto predial alcance o supere la meta establecida, el presupuesto destinado a obra pública podría incrementarse. Incluso, estimó la posibilidad de una ampliación presupuestal de hasta 40 por ciento hacia los meses de marzo o abril, lo que permitiría incorporar nuevos proyectos al programa anual.

Zapopan, referente nacional en inversión pública

Con una inversión acumulada de 14 mil millones de pesos en la última década, Zapopan se posiciona como el tercer municipio a nivel nacional en inversión pública, priorizando la renovación de unidades deportivas, el fortalecimiento del programa Escuelas con Estrella, la modernización de mercados municipales, plazas públicas y centros culturales, así como la construcción de Colmenas y Enjambres.

A ello se suma la pavimentación de más de 250 kilómetros de calles, acciones que han contribuido a mejorar la conectividad, la seguridad vial y el acceso equitativo a espacios públicos en el municipio.