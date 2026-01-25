Avanza renovación de calle Cuauhtémoc en Cajititlán; invierten 23 mdp

Con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las familias de la Ribera, el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, inauguró las etapas 1 y 2 y dio el banderazo de arranque a la etapa 3 de la renovación de la calle Cuauhtémoc, en la delegación de Cajititlán.

Durante el acto, se destacó que esta vialidad es estratégica para la vida cotidiana de la comunidad, al conectar barrios, comercios, escuelas y espacios públicos, por lo que fue intervenida de manera integral y con una visión de largo plazo, evitando obras aisladas y apostando por una transformación ordenada del entorno urbano.

El alcalde subrayó que esta obra forma parte de una inversión histórica en la zona, con recursos destinados a mejorar la conectividad y detonar el desarrollo urbano de Cajititlán y la Ribera. Señaló que la renovación de la calle Cuauhtémoc no solo mejora la circulación vehicular, sino que fortalece el entorno peatonal y la infraestructura básica para las y los vecinos.

Las etapas 1 y 2 de la obra abarcan aproximadamente 467 metros y representaron una inversión de 14.9 millones de pesos. Los trabajos incluyeron la colocación de concreto estampado, cruceros seguros, señalamiento horizontal e iluminación, lo que permitió mejorar de manera sustancial la funcionalidad y la imagen urbana de la zona.

De manera paralela, el Gobierno de Tlajomulco arrancó la etapa 3 de la renovación, que contempla 290 metros adicionales y una inversión de 8.8 millones de pesos, con lo que se alcanzará una intervención total de 757 metros de vialidad.

Durante el desarrollo de la obra, se realizó también la renovación integral de la infraestructura hidráulica y sanitaria, al detectarse tuberías colapsadas y descargas domiciliarias en mal estado, garantizando con ello un mejor funcionamiento de los servicios y una solución de fondo para la zona.

El presidente municipal destacó que entre 2024, 2025 y el inicio de 2026, la inversión acumulada en Cajititlán y la Ribera supera los 50.8 millones de pesos, destinados a vialidades, espacios deportivos y áreas públicas, como parte del compromiso de su administración con un desarrollo equilibrado y con justicia territorial.