Guadalajara reduce 26% los delitos de alto impacto y casi 37% los homicidios en 2025

Durante 2025, Guadalajara registró una disminución significativa en los delitos de alto impacto y en el homicidio doloso, como resultado de la implementación de la estrategia de seguridad La Ciudad Que Te Cuida, impulsada por el Gobierno de Guadalajara en corresponsabilidad con la ciudadanía.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía del Estado, los delitos de alto impacto se redujeron 26 por ciento al pasar de 7 mil 659 carpetas de investigación iniciadas en 2024 a 5 mil 665 durante 2025. En el mismo periodo, el homicidio doloso presentó una disminución del 36.9 por ciento, reflejando avances relevantes en materia de seguridad pública.

Entre los delitos que mostraron una mayor reducción destaca el robo a cuentahabiente, que bajó 80 por ciento; seguido del robo a bancos, con una disminución del 50 por ciento, y el robo a negocio, que se redujo 41 por ciento. Asimismo, el robo a persona disminuyó 34.9 por ciento, el robo de vehículos 17.7 por ciento y el robo a casa habitación 8.6 por ciento.

Como parte de las acciones operativas, la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara logró desarticular 38 bandas delictivas y detener a 127 presuntos integrantes. Durante la actual administración se detuvo a un total de 12 mil 977 personas, de las cuales 9 mil 964 fueron por faltas administrativas, 2 mil 462 por delitos del fuero común y 552 por delitos del fuero federal.

En el mismo periodo, se aseguraron 463 armas de fuego, 4 mil 967 cartuchos útiles y 168 objetos punzocortantes. Además, se recuperaron mil 65 vehículos y 480 motocicletas que contaban con reporte de robo. En materia de combate al narcomenudeo, se aseguraron 609 mil 781 gramos de vegetal verde con las características de la marihuana, 15 mil 384 gramos de droga sintética y mil 17 pastillas.

La estrategia La Ciudad Que Te Cuida forma parte de la visión de ciudad del Gobierno de Guadalajara y contempla la reordenación del municipio en 11 comunidades. Su implementación se sustenta en cuatro pilares: Seguridad y Proximidad; Servicios y Espacios Públicos; Política Social con Enfoque de Cuidados, y Corresponsabilidad con la ciudadanía, este último como eje integrador de los esfuerzos institucionales y la participación social para la construcción de entornos más seguros.