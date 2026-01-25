Promueve Tlaquepaque visita a bibliotecas públicas del municipio

El municipio de San Pedro Tlaquepaque cuenta con una red de 13 bibliotecas públicas que funcionan como espacios fundamentales para el acceso libre al conocimiento, la información y la cultura, consolidándose como pilares del desarrollo educativo y social de la comunidad.

La subdirectora de Bibliotecas del municipio, Juana Ponce Ortega, explicó que estos espacios “son públicos y comunitarios, donde personas de todas las edades pueden aprender, investigar, leer y convivir”, y destacó que a través de esta red bibliotecaria se impulsa la formación integral de la ciudadanía y se promueve una sociedad más informada y participativa.

Añadió que las bibliotecas fomentan la lectura, la educación continua y la igualdad de oportunidades, además de contribuir a la reducción de la brecha digital; fortalecen los valores culturales y estimulan el pensamiento crítico en personas de todas las edades, lo que las convierte en aliadas clave para el desarrollo social del municipio.

Bibliotecas San Pedro Tlaquepaque (Cortesía)

Ponce Ortega detalló que entre los servicios que ofrecen se encuentran el préstamo de libros, la consulta en sala, el acceso a internet y equipos de cómputo, apoyo escolar, así como talleres culturales, actividades de fomento a la lectura, cuentacuentos, círculos de lectura y espacios de aprendizaje y convivencia comunitaria.

Estos servicios están dirigidos a toda la población, sin distinción alguna, lo que reafirma el carácter incluyente de las bibliotecas como espacios abiertos y accesibles para niñas, niños, jóvenes, personas adultas y adultas mayores.

Finalmente, la funcionaria municipal subrayó que las bibliotecas contribuyen de manera significativa al desarrollo comunitario al generar entornos seguros y educativos, fortalecer el tejido social, promover la participación ciudadana y brindar oportunidades de crecimiento personal y colectivo.

Las bibliotecas públicas de San Pedro Tlaquepaque operan de lunes a viernes, con horario de 8:00 a 20:00 horas, y se ubican en las siguientes localidades: Cabecera Municipal, Toluquilla, López Cotilla, San Pedrito, Las Huertas, Santa Anita, Las Juntas, Miravalle, San Martín de las Flores, El Tapatío, Tateposco, San Sebastianito y Santa María Tequepexpan.