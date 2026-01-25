SISEMH define ruta 2026 para consolidar política de igualdad y erradicación de la violencia

. . (Carlos Zepeda)

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) realizó el Taller de Evaluación y Planeación Estratégica 2026, con el objetivo de fortalecer la política pública en materia de igualdad y erradicación de la violencia de género en el estado.

El ejercicio fue encabezado por la titular de la dependencia, Fabiola Loya Hernández, junto a la estructura directiva, subsecretarías y directoras de área, quienes analizaron los logros alcanzados en el primer año de gestión y definieron las metas prioritarias para este año.

Loya Hernández destacó que el trabajo realizado en 2025 sentó las bases para mantener firme el compromiso con las mujeres de Jalisco: “Estamos aquí todas las áreas reunidas para garantizar que cada acción y programa llegue a quien más lo necesita y se traduzca en resultados tangibles, con un impacto real en la vida de las mujeres y sus familias”, afirmó.

La secretaria reconoció la labor de las subsecretarías y equipos operativos, subrayando que la política de igualdad en la entidad se construye con unidad y visión de largo plazo, colocando en el centro los derechos humanos y la dignidad de mujeres, adolescentes y niñas.

Tres ejes rectores de la estrategia 2026

El presupuesto y la operatividad de la SISEMH se desplegarán bajo tres ejes fundamentales:

Vida Libre de Violencia. Fortalecimiento de mecanismos de protección, atención especializada, acceso a la justicia y combate a las violencias de género.

Igualdad de Oportunidades y Autonomía Económica. Impulso al empoderamiento financiero de las mujeres y reducción de brechas laborales.

Agenda de cuidados. Con enfoque transversal de cultura de paz e involucrando a los hombres en la corresponsabilidad.

Con este plan, la SISEMH reafirma su papel como organismo rector de las políticas públicas de género en Jalisco, asegurando que cada acción institucional responda a las necesidades actuales de las mujeres en los 125 municipios del estado.