Cae otro extranjero ligado con delitos; guatemalteco es señalado de liderar célula criminal en Encarnación de Díaz

Presuntos miembros de célula criminal detenida en Encarnación de Díaz, Jalisco

De nueva cuenta un extranjero fue capturado en Jalisco señalado de cometer delitos. Se trata ahora de un individuo de origen guatemalteco que presuntamente fungía como cabecilla o “jefe de plaza”, de una célula criminal que operaba en Guanajuato y en nuestra entidad federativa.

Junto al centroamericano, identificado como Luis Ángel “N”, alias “El Pollito” o “El Pollo Chapín”, de 23 años de edad, fueron detenidos Noé “N”, de 34; Ángel “N”, alias “El Papantlas”, de 21; Javier “N”, de 24, y José “N”, de 18.

A los cinco se les arrestó mediante un operativo desplegado en respuesta a una denuncia anónima que llegó a la línea telefónica 089, en el sentido de que sujetos armados extorsionaban a comerciantes en en el Barrio del Rosario, dentro de la zona de la Feria del municipio de Encarnación de Díaz.

Elementos adscritos a la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP), de la Policía de Jalisco, se movilizaron y en coordinación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, lograron capturar a los cinco hombres, a quienes les aseguraron fusiles de asalto, vehículos con reporte de robo y cientos de cartuchos útiles.

Se detalló que el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Coronel Santiago González, se detectó a dos sujetos en el momento en que exigían dinero a un comerciante mediante amenazas.

En los alrededores estaban los otros tres individuos, quienes custodiaban a los primeros dos. Los presuntos delincuentes estaban vestidos con chalecos tácticos y en posesión de armas de fuego.

“Conforme a los protocolos de actuación policial, los uniformados desarmaron a los hombres, a quienes le aseguraron dos armas de fuego largas, dos armas de fuego cortas, varios cargadores, cientos de cartuchos, chalecos tácticos, ponchallantas y una mira telescópica”, señaló la Secretaría de Seguridad Jalisco.

Armas y balas aseguradas al presunto grupo criminal

Se agregó que al verificar los datos de los dos automóviles que utilizaban los detenidos y que portaban placas de otros estados de la República, quedó en claro que tenían reporte de robo vigente.

Los cinco detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

EXTRANJEROS RELACIONADOS CON DELITOS

En tres semanas, del 4 al 25 de enero de este año, en la Zona Metropolitana de Guadalajara fueron detenidos por lo menos diez personas de origen sudamericano, por lo que con la captura de “El Pollo Chapín”, ya suman 11 los extranjeros arrestados en torno a delitos como la extorsión y las llamadas “rifas colombianas” o los prestamos “gota a gota” o incluso con la operación de maquinitas tragamonedas o “minicasinos”.

Sin embargo, los diez detenidos con anterioridad -nueve colombianos y un venezolano- fueron deportados pero no investigados por delitos ya sea del fuero común o del federal, al parecer debido a que no se contaba en el momento con un señalamiento o querella formal.

En esta ocasión, es de considerarse que dadas la circunstancias en la que se realizó la detención -en flagrancia y en posesión de armas de fuego y automóviles robados-, se deben abrir carpetas de investigación.