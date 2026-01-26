Ejecutan operativo en Pueblo Quieto, hay siete detenidos; desalojo será responsabilidad federal: Lemus

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que actualmente se realiza un operativo de seguridad en la zona conocida como Pueblo Quieto, el cual ha dejado hasta el momento siete personas detenidas por delitos relacionados principalmente con droga.

“Traemos un operativo ahorita en Pueblo Quieto. Ya llevamos siete detenidos hasta este momento”, señaló el mandatario, al precisar que se trata de una acción conjunta entre la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Lemus subrayó que Pueblo Quieto se ubica en un terreno federal y no estatal ni municipal. “No se nos olvide que Pueblo Quieto es un terreno federal, no es un terreno ni estatal ni municipal. Son los patios de andenes de la reserva de Ferromex”, explicó.

Indicó que dichos terrenos fueron invadidos desde hace aproximadamente 30 años y que el Gobierno de Jalisco ha insistido en la necesidad de realizar los desalojos correspondientes. “Hemos insistido al gobierno federal y al propio Ferromex de hacer los desalojos de ese lugar”, afirmó.

El gobernador adelantó que el contexto de la zona cambiará ante un proyecto ferroviario federal. “En marzo próximo se hará la licitación del tren México-Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara”, dijo, y añadió que es probable que el trazo utilice el derecho de vía donde actualmente se encuentra Pueblo Quieto.

“Es muy probable que se utilice el derecho de vía donde está Pueblo Quieto para que el tren de México a Guadalajara pase exactamente por ahí. Por lo tanto, tarde o temprano, se tendrá que hacer el desalojo en Pueblo Quieto”, expuso, reiterando que se trata de una responsabilidad federal.

Lemus señaló que el Gobierno de Jalisco apoyará en las acciones que se determinen. “Nosotros apoyaremos con muchísimo gusto. Es empezar a hacer una intervención”, indicó.

En otros hechos de seguridad, el gobernador informó sobre un operativo en La Chona, en el municipio de Córdoba, donde se registraron cinco personas detenidas. “En La Chona son cinco detenidos, si no mal recuerdo”, dijo.

Explicó que el operativo derivó de una denuncia recibida el sábado por presunto cobro de derecho de piso. “Recibimos una denuncia el sábado sobre derechos de piso que estaban cobrando unas personas”, señaló, y agregó que los detenidos portaban vehículos con placas del estado de Guanajuato, aunque serán procesados en Jalisco.

Detenidos en el municipio de Encarnación de Díaz (Cortesía)

Finalmente, Lemus anunció que el próximo viernes se llevará a cabo una reunión regional de seguridad con gobernadores de la zona occidente. “Tenemos la reunión regional de seguridad de los gobernadores de toda la zona occidente. Va a ser en el estado de Zacatecas”, informó, al destacar que el eje principal será mantener la coordinación interinstitucional.