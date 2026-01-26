Presenta Quirino Feria Internacional del Caballo y la Charrería en Estados Unidos

En el marco del hermanamiento entre Tlajomulco y Pico Rivera, California, el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, realizó una visita de trabajo a esta ciudad del sur de California, donde sostuvo encuentros con representantes de la comunidad migrante y autoridades locales, con el objetivo de fortalecer la colaboración en beneficio de las y los connacionales.

Durante su visita, el alcalde se reunió con integrantes de la Asociación de Jaliscienses Unidos en Acción (AJUA Jalisco), así como con representantes del gobierno de Pico Rivera, con quienes dialogó sobre la importancia de mantener y fortalecer los lazos culturales, sociales y comunitarios entre ambas ciudades hermanas.

En este contexto, Gerardo Quirino presentó la segunda edición de la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería FICC Tlajo 2026, un evento de carácter internacional que se celebrará del 18 de febrero al 1 de marzo en Tlajomulco, e invitó a la comunidad mexicana y latinoamericana radicada en Estados Unidos a participar en esta celebración que consolida al municipio como el santuario del caballo y un referente ecuestre en México y América Latina.

Promueven Feria Internacional del Caballo en Tlajomulco en Estados Unidos (Cortesía)

La FICC Tlajo 2026 se desarrollará durante 12 días de actividades en el Lienzo Charro Santa María, sede emblemática del municipio, donde se reunirá lo más representativo del mundo ecuestre a través de tradiciones, deporte, cultura, formación profesional y espectáculos para toda la familia.

Durante una rueda de prensa realizada en el Sport Arena de Pico Rivera, el alcalde destacó el valor del hermanamiento entre ambas ciudades y la relevancia de seguir fortaleciendo los vínculos con la comunidad migrante.

El programa del festival contempla actividades como charrería, escaramuzas, caladeros, lazadas, coleaderos, competencias de polo, cursos de caballos bailadores, clínicas profesionales, la tradicional cabalgata, así como exhibiciones de diversas razas de caballos criados en Tlajomulco, reafirmando la vocación histórica del municipio en el ámbito ecuestre.

Asimismo, la FICC Tlajo 2026 contará con un área gastronómica, zona comercial, juegos mecánicos y el Teatro del Pueblo, donde se presentarán espectáculos artísticos y culturales de alcance nacional e internacional.

Por su parte, el alcalde de Pico Rivera, Gustavo Camacho, reiteró la disposición de su gobierno para dar seguimiento al hermanamiento con Tlajomulco y fortalecer el trabajo conjunto entre ambas comunidades, destacando la tradición compartida en torno a la charrería.

La Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería Tlajo 2026 no solo celebra las tradiciones ecuestres, sino que también impulsa el turismo, la identidad cultural y el desarrollo económico del municipio, generando una derrama significativa para el comercio local y los sectores hotelero, restaurantero y artesanal.

El Dato:

• La FICC Tlajo 2026 se realizará del 18 de febrero al 1 de marzo en el Lienzo Charro Santa María.

• La primera edición reunió a cerca de 80 mil visitantes; para 2026 se espera superar los 100 mil asistentes.

• El evento contará con delegaciones internacionales y una participación destacada de comunidades mexicanas residentes en Estados Unidos.

• Niñas y niños tendrán acceso gratuito, y el ingreso general será de carácter simbólico.

• Tlajomulco y Pico Rivera mantienen un hermanamiento activo que fortalece el intercambio cultural, social y turístico entre ambas ciudades.