Recibe sentencia de 8 años 10 meses por robar camioneta, causar daños y arrollar a 6 personas afuera de catedral

Atropelló a personas afuera de la Catedral de Guadalajara. FOTO: DK 1250

El hombre que la noche del sábado 26 de octubre del 2024 atropelló a un grupo de personas que participaban en una manifestación religiosa en el Centro Histórico de Guadalajara, fue condenado a ocho años diez meses de prisión.

La Fiscalía de Jalisco informó que Sergio Arturo “N” recibió la sentencia condenatoria por tres delitos: robo calificado, daños en las cosas y lesiones, pues antes de arrollar a sus víctimas robó una camioneta con la que también causó daños a otro vehículo y al patrimonio del ayuntamiento de la ciudad.

El hombre se hallaba bajo el influjo de las drogas aquella noche y a la fuerza despojó de su vehículo a una mujer en la confluencia de las calles Independencia y Zaragoza, a unos metros del Mercado Corona.

El sujeto, quien al ocurrir los hechos contaba con 23 años de edad, huyó con la camioneta en cuyo interior iba un niño, hijo de la propietaria, y se dirigió hacia el Paseo Alcalde.

En esos momentos, se realizaba un evento religioso por parte del Frente Nacional de la Familia, como parte de una marcha que había iniciado en el Templo Expiatoria y había culminado afuera de la Catedral de Guadalajara.

El ladrón de la camioneta era perseguido por personas a pie y en su huida dañó por lo menos otro automóvil y al llegar a las afueras de la catedral se encontró con una muchedumbre congregada en la zona peatonal; aun así no se contuvo y les echó encima la unidad robada para abrirse paso y prolongar el escape.

Finalmente, el individuo fue sometido por personas que integraban el contingente y algunas otras que comenzaron a golpearlo, luego de que a su intempestivo paso, dejó 16 lesionados.

Sentenciado por atropello masivo afuera de Catedral de Guadalajara

El agresor, quien estaba drogado, fue enviado por el Ministerio Público al penal de Puente Grande, en donde se sometió a un juicio abreviado, mediante el cual reconoció como ciertos los cargos que se le imputaron y recibió una pena menor a la que hubiera tenido en un proceso normal.

Aparte de que deberá compurgar la pena de ocho años y diez meses de cárcel, deberá pagar 197 mil 667 pesos “como multa y reparación del daño por distintos conceptos a las víctimas, entre ellos daño psicológico, daños a vehículos y gastos médicos”, según lo informó la Fiscalía.

Aunque inicialmente se supo que fueron 16 las personas arrolladas por Sergio Arturo, sólo se le vinculó por las heridas de seis de ellas.