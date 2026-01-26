Se registraron pocos interesados en integrar el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Imagen de la sesión de este lunes de la Comisión de Derechos Humanos. Esa instancia la preside el diputado del PRI, Aurelio Fonseca.

La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso local declaró parcialmente desierta la convocatoria para integrar el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco.

En sesión de esa Comisión, se informó que únicamente tres personas se registraron para formar parte de esa instancia, que estuvo sin actividad durante el sexenio anterior. Se requerían por lo menos ocho personas.

De esta forma, el diputado del PRI, Aurelio Fonseca Olivares, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, dio a conocer que se abrirá de nuevo otra convocatoria para que se registren mas ciudadanos. Se necesita elegir a dos consejeros propietarios y dos consejeras propietarias y sus respectivos suplentes.

“En esta convocatoria se registraron nada mas tres personas, que fueron dos mujeres y un hombre y queda cubierto parcialmente esta convocatoria de este Consejo. Lo vamos a turnar, lo vamos a llevar al pleno y de ahí nuevamente volver a convocar a los ciudadanos para quienes quieran participar para completar este Consejo de Prevención y Eliminación de la Discriminación”, dijo.

Estos cargos de consejeros en materia de prevención de la discriminación son honoríficos, sin sueldo, por un periodo de cuatro años.

Por otro lado, en donde sí hubo una buena participación de aspirantes fue al Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Se consideró elegibles a 17 personas de 18 que se inscribieron. Ellos compiten para escoger a dos consejeras y dos consejeros propietarios y seis suplentes.

El Consejo Ciudadano tiene entre sus funciones vigilar el trabajo de la presidenta de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez.

“En eso tuvimos una gran convocatoria donde asistieron, presentaron su documentación y tuvimos entrevistas con 18 ciudadanos que se acercaron, por lo cual, les agradezco mucho, ya que son espacios ciudadanos, son honoríficos y de participación de voluntad. Aquí sí completamos el tema para cubrir las dos propietarias mujeres y dos propietarios hombres”, dijo.

El pleno del Congreso elegirá a los cuatro consejeros ciudadanos de la CEDHJ, en la próxima sesión del pleno, esta misma semana.