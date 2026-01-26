Tonalá clausuró obras de urbanización en las faldas del cerro del Calabozo

Personal del Ayuntamiento colocó los sellos de clausura en las máquinas. Se pide a ciudadanos que no compren terrenos en esa zona.

La Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Tonalá clausuró el fin de semana obras irregulares de urbanización en una superficie de 12 hectáreas, que afectan áreas de consevación natural de la zona conocida como El Calabozo, en las inmediaciones de la carretera Libre a Zapotlanejo, a la altura del Reclusorio de Puente Grande (Paseo Puente Viejo)

La titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Tonalá, Laura Plascencia Pacheco, informó lo anterior y explicó que personal del Ayuntamiento se dio a la tarea de clausurar las obras de conformidad a lo establecido en los artículos 131, 132 y 133 del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

Además de clausurar las obras, se hizo un decomiso de maquinaria pesada que en el momento se utilizaba para urbanizar. Será la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano quien determine las sanciones respectivas.

“Nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía para que no compre predios en El Calabozo, ya que no podrán construir, ni vender, al ser un área protegida. De igual manera se harán las investigaciones pertinentes para dar con los responsables para que enfrenten las denuncias y reparación de daños de la zona, así como de los posibles compradores” detalló Laura Plascencia Pacheco, mediante un comunicado.

A partir de la creación de la Jefatura de Inspección a Urbanización y Patrimonio de Tonalá se han llevado a cabo ocho operativos, de los cuales se han levantado 11 actas de inspección, dos actas circunstanciadas, dos decomisos de equipo topográfico y maquinaria. Se han pagado cincomultas, de las cuales han ingresado a las arcas municipales un millón 484 mil 924 pesos.

El Código Urbano del Estado de Jalisco establece en el titulo Décimo Segundo Capítulo VI Artículo 375 Numeral X que, a quienes vendan terrenos urbanos sin tener tal calidad, o sin autorización expresa de las autoridades competentes, se le aplicarán las sanciones previstas en el Código Penal del Estado de Jalisco.

La conservación de Áreas Naturales Protegidas en Jalisco se fundamenta en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEEPA), que regula la preservación, restauración y aprovechamiento sustentable. Estas normas blindan bosques y ecosistemas contra la urbanización desmedida.

Las acciones emprendidas se sustentan también en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTMET), que es el instrumento técnico y normativo de planeación que ordena el crecimiento, uso de suelo y desarrollo, cuyo objetivo es asegurar un crecimiento ordenado, proteger el medio ambiente, limitar la expansión urbana y priorizar el interés público sobre el privado.