Analizan Legisladores otorgarse un incremento de 3% a sus salarios

Los coordinadores parlamentarios José Luis Tostado (MC) y Cuquis Camarena (PRI). Los salarios de los diputados están "congelados" desde hace 12 años.

La Comisión de Administración del Congreso de Jalisco analiza aplicar un incremento de 3% a la dieta (salario) de los 38 diputados locales para 2026.

Los coordinadores parlamentarios de MC y de Morena, José Luis Tostado y Miguel de la Rosa, respectivamente, reconocieron que el tema está en revisión. Sin embargo, los dos legisladores no están de acuerdo en que se otorgue el aumento.

En contraparte, las coordinadoras parlamentarias del PRI y del PAN, María del Refugio Camarena y Claudia Murguía Torres, expresaron que sí avalan esa decisión, ya que desde hace 12 años, los diputados tienen los sueldos “congelados”.

Actualmente, el sueldo mensual bruto de un legislador es de 109 mil 069 pesos. De tal forma que si se autoriza un aumento de 3% llegarían a 112 mil 339 pesos, esto es, una diferencia de 3 mil 270 pesos.

“Yo haré una postura personal, el asunto todavía no ha sido propuesto formalmente, creo que está en análisis en la Comisión de Administración (y no pertenezco a esa Comisión). Yo en lo personal, estoy en desacuerdo con ello, me parece que no hay las condiciones y que no es poco lo que nos pagan, pero la opinión que externo es una decisión personal, pero bueno, son órganos colegiados y dependerá lo que resuelva la Comisión de Administración y en su caso, lo que se resuelva en el pleno”, explicó José Luis Tostado.

Por su parte, la coordinadora parlamentaria del PAN, Claudia Murguía Torres, expuso que sí está a favor de que se autorice por lo menos un aumento conforme al índice de la inflación anual de 2025.

“La realidad es que tenemos las tres legislaturas que yo he estado aquí, el salario de los diputados no ha tenido ni siquiera un incremento inflacionario anual, lo que no es correcto. Yo entiendo que esto pueda generar un tema de coyuntura, pero sí estoy de acuerdo, al menos el trabajo que yo trato de hacerlo de la manera más digna, equivale a un salario como cualquier otro. Quien diga que no, también lo respeto”, dijo Claudia Murguía.

El Presupuesto de Egresos 2026 del Congreso debe aprobarse a más tardar en el mes de febrero, por lo que el tema del incremento salarial de los legisladores, aún puede darse en las siguientes semanas.

La Secretaría General mantiene negociaciones con los dos sindicatos para que se defina el incremento al salario de los trabajadores de base y los eventuales.