Capacitan a policías y cadetes de Tlaquepaque en actuación con perspectiva de género

Con el objetivo de fortalecer la actuación policial desde un enfoque de género, derechos humanos y debido proceso, un total de 45 policías en activo y 100 cadetes de la Academia de Policía de San Pedro Tlaquepaque fueron capacitados mediante el programa Actuar con Perspectiva, impartido por el Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva (INMUJERES).

La directora de INMUJERES Tlaquepaque, Miriam Alejandra Vázquez Casillas, explicó que este programa de profesionalización policial está enfocado en la prevención y atención de la violencia de género, al reconocer que la primera intervención de las corporaciones de seguridad es clave para proteger a las víctimas o evitar su revictimización.

Detalló que Actuar con Perspectiva busca sensibilizar y dotar de herramientas prácticas a las y los elementos de seguridad para que actúen de manera profesional, respetuosa y apegada a la legalidad, contribuyendo a la protección de las víctimas y a la prevención de la violencia, particularmente contra las mujeres.

Vázquez Casillas subrayó que contar con personal policial capacitado y sensibilizado fortalece la confianza ciudadana y garantiza una actuación legal, humana y justa, por lo que el objetivo es que todo el estado de fuerza municipal participe en este proceso de formación.

Durante la capacitación se abordaron temas como perspectiva de género, tipos de violencia, igualdad sustantiva, masculinidades sanas, violencia digital, violencia familiar, violencia sexual y feminicidio, todos desde un enfoque práctico que facilita la aplicación de los conocimientos en el trabajo cotidiano.

La formación se desarrolló bajo una metodología teórico-práctica, con análisis de casos reales, simulaciones y evaluaciones, a fin de reforzar la correcta aplicación de los protocolos de actuación y reducir prácticas revictimizantes.

Finalmente, la funcionaria municipal señaló que este programa permite avanzar hacia una actuación policial más humana, legal y con enfoque de género, mejorando la atención a las víctimas y consolidando una respuesta institucional más sensible y eficaz.