Invita Gobierno de Tlajomulco a aprovechar descuentos por pronto pago del predial y agua potable

El Gobierno de Tlajomulco invita a las y los ciudadanos a realizar el pago correspondiente del impuesto predial y del servicio de agua potable, contribuciones que se reflejan directamente en infraestructura urbana y mejores servicios públicos, de acuerdo con la encomienda del presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez.

El tesorero municipal, Christian Castro Castro, explicó que durante el mes de enero, y únicamente en este periodo, las y los contribuyentes pueden acceder a un 15 por ciento de descuento por pronto pago, lo que posiciona a Tlajomulco como uno de los primeros municipios a nivel estatal en ofrecer este beneficio. Detalló que en febrero y marzo el descuento será del 10 por ciento, mientras que en abril se aplicará un 5 por ciento.

“Tan solo el año pasado se invirtieron más de 2 mil 300 millones de pesos en obra pública y este año vamos por mil 600 millones de pesos de inversión. Esto representa aproximadamente el 25 por ciento del presupuesto total, un porcentaje que ningún otro municipio del estado tiene. Tlajomulco está apostándole al desarrollo y las y los ciudadanos están viendo sus recursos bien invertidos, en la calle, todos los días”, destacó Castro Castro.

Invita Tlajo a ciudadanos a pagar predial con descuento (Cortesía)

Asimismo, el Gobierno de Tlajomulco impulsa la participación ciudadana a través del Presupuesto Participativo, mediante el cual las y los contribuyentes que ya realizaron su pago pueden votar por cuatro de diez obras prioritarias que benefician directamente a sus colonias y comunidades.

Este ejercicio forma parte del eje de corresponsabilidad de la administración municipal, destinando una parte del pago del predial a proyectos elegidos por la propia ciudadanía.

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, se informó que se amplía la atención en los módulos recaudadores los días sábado, brindando mayor flexibilidad y comodidad a la población.

Finalmente, el Gobierno de Tlajomulco reiteró el llamado a las y los ciudadanos a cumplir con sus contribuciones y aprovechar el descuento del 15 por ciento vigente únicamente durante el mes de enero, con la certeza de que sus recursos se traducen en más obra pública, mejores servicios y un municipio con mayor participación social.