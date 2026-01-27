Rescatan en Tlajomulco cría de tortuga marina trasladada accidentalmente desde la playa

Especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST) realizaron el rescate de una cría de tortuga marina, aparentemente una tortuga verde, luego de recibir un reporte por parte de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque. De acuerdo con la información proporcionada, el ejemplar fue entregado por ciudadanos que regresaban de la playa y que detectaron la presencia del reptil hasta su llegada a la ciudad.

Según el testimonio de la persona que realizó la entrega, la tortuga se introdujo en su maleta sin que se percataran de ello durante el traslado. Al ser revisada por personal especializado, se determinó que el ejemplar presentaba un estado de salud delicado, con signos de deshidratación y debilidad, atribuibles al cambio abrupto de clima, la altitud y otras condiciones ambientales.

Al respecto, Luis Alberto Cayo Cervantes, director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal de Tlajomulco (UNASAM), explicó que este tipo de especies requieren manejo altamente especializado, por lo que se dio aviso inmediato a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

“La tortuga marina es una especie muy complicada de tener en cautiverio, puesto que requiere instalaciones especiales. De inmediato se informó a la PROFEPA y se les sugirió que el ejemplar fuera canalizado al Zoológico Guadalajara, ya que cuentan con las instalaciones marinas y los médicos especializados en este tipo de reptiles”, señaló.

El ejemplar fue canalizado al acuario del Zoológico Guadalajara, donde recibe atención médica especializada, en tanto se realiza una valoración integral de su estado de salud.

Tortuga marina rescatada en Tlajomulco (Cortesía)

La tortuga verde es una especie de gran tamaño perteneciente a la familia Cheloniidae, con distribución en mares tropicales y subtropicales de los océanos Atlántico y Pacífico. En México, se encuentra catalogada como Especie en Peligro de Extinción, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, y figura en diversas categorías de riesgo de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Seis de las siete especies de tortugas marinas del mundo habitan en aguas mexicanas, y que el país cuenta con playas de relevancia internacional por su alta incidencia de anidación. Cayo Cervantes exhortó a la población a no capturar ni trasladar fauna silvestre, ya que además de representar un riesgo para las personas y los ejemplares, la posesión o transporte de especies protegidas constituye un delito.

Recordó que, ante la detección de fauna silvestre lesionada o en condición de vulnerabilidad, se debe reportar de inmediato a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST), al número 33 31 38 30 98, para garantizar su atención adecuada y su posible reintegración a la vida libre.