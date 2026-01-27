Se aprobó en comisiones la Ley para la Atención de Personas con Autismo

Las diputadas Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, impulsoras de la nueva ley. Una acción concreta es que se garantizará que haya un monitor en clase para alumnos con autismo.

Se aprobó en las comisiones de Salud y de Hacienda del Congreso la iniciativa de Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que Viven con Espectro Autista del Estado de Jalisco, un marco normativo que busca garantizar la atención y los derechos de las personas que viven en esa condición.

Durante la sesión realizada en el Palacio Legislativo, se destacó que el dictamen es resultado de un proceso de análisis y dictaminación que duró siete meses e incorporó aportaciones de mesas de trabajo y ejercicios de escucha con alrededor de un centenar de participantes entre familias, personas cuidadoras, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

La diputada de MC, Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Salud, explicó que una accion concreta es que al aprobarse la nueva ley, se garantizará que los alumnos con autismo tendrán derecho a contar con un monitor en clase.

“Han de recordar lo que implica el monitor, una persona que puede acompañarlos hoy, puede ser un padre o una madre de familia, por supuesto -certificado- y que las escuelas estén obligadas a garantizar que esto existe en términos de dar las facilidades para que las niñas, los niños puedan seguir con sus estudios”, dijo Mónica Magaña.

La legisladora subrayó el reto que enfrenta Jalisco, al señalar que existe un registro inicial de al menos 83 mil familias que viven con esta condición, y advirtió que una de las principales barreras para ellas es el acceso al diagnóstico, cuyos costos representan una carga económica que limita el acceso oportuno a la atención.

La Ley establece que habrá un Registro Estatal de Personas con Autismo, el cual deberán ser realizado por el DIF Jalisco y la Secretaría de Salud.

Por su parte, la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, dijo que la idea es que esta Ley cuente con gasto para la atención de este sector de la población desde este 2026.

Actualmente se cuenta con un presupuesto base para la terminación del Centro de Autismo en la región de Los Altos y se proyectan recursos específicos para los nuevos centros.

“Para nosotros es fundamental que hoy este Centro pueda ser entregado y que opere y que le de certeza a todas las familias de la zona de los Altos, de que no van a tener que venir a Guadalajara o a zapopan. Hoy que el teletón es un gran aliado con el tema del autismo , al cual tambièn le etiquetamos presupuesto, que tengan que venir hasta acá a recibir la atención”, señaló Gaby Cárdenas.

A la sesión de ambas comisiones legislativas asistieron y votaron a favor 11 diputados de las bancadas de Movimiento Ciudadano, Morena, Futuro, PAN y PRI, así como activistas, asociaciones civiles, familias y personas que viven en el espectro.

El dictamen aún debe votarse en el pleno de la Legislatura.