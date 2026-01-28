Autoridades educativas firman convenio para fortalecer la prosecución de estudios

Acuerdo entre SICyT y SEJ (Hector Jesus Hernandez Ortega)

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), y la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), firmaron un convenio de colaboración para evitar la deserción entre el bachillerato y la universidad, al crear un puente formal y permanente en ambos niveles. El acuerdo establece las bases de colaboración al Pase Directo de las y los egresados de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), de Educación Media Superior del Estado de Jalisco a las instituciones de Educación Superior sectorizadas a la SICyT.

El coordinador general Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, reconoció la importancia del convenio al considerar que la educación es la viabilidad del futuro del estado y que el talento es la principal demanda de las empresas que invierten o buscan invertir en Jalisco.

“Realmente creemos que es la mejor apuesta, un trabajo decidido para esa formación de ingenieros. Tiene que haber un trabajo desde la educación básica para que tengan las herramientas y las características, cualidades para poder entrar a las diferentes ingenierías, que tienen que ir cambiando y adecuando porque así está el mundo”, destacó Garza Marín.

Mientras tanto, Horacio Fernández Castillo, secretario de SICyT, detalló cómo se adecuaron los programas y oferta académica a la necesidad de mercado, ya que les resulta de gran importancia la transición a la Educación Superior Tecnológica.

“Por primera vez, garantizamos que las y los egresados de Educación Media Superior Tecnológica encuentren una transición hacia la Educación Superior. Queremos que las y los jóvenes que hoy destacan en su bachillerato tecnológico sepan que tiene un lugar esperándolos para seguir creciendo en su formación profesional”, mencionó Fernández Castillo.

Entre tanto, Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación Estatal, reveló que la alianza facilitará la transición de jóvenes de preparatoria hacia las universidades públicas de la entidad, cuya oferta académica responde de manera pertinente a las necesidades del sector productivo, particularmente en áreas estratégicas como las ingenierías y las ciencias.

“¿Por qué conviene estudiar ingeniería? Porque hay trabajos bien pagados, porque te genera habilidades mentales que te ayudan incluso después para dirigir empresas, para emprender. Tienes un scope, una visión muy amplia de la realidad cuando estudias ingeniería, física o matemáticas”, subrayó Flores Miramontes.

Los estudiantes interesados en participar en el programa social deben haber concluido satisfactoriamente el bachillerato con un promedio general mínimo de 85, haber egresado en los dos ciclos escolares inmediatos anteriores y cumplir con los lineamientos administrativos internos establecidos por la institución receptora.

La Crónica de Hoy 2026