Entrega Vero Delgadillo la renovada Unidad Deportiva Esteban Loera; inversión cercana a 7 mdp

Con una inversión de 6.8 millones de pesos, la Unidad Deportiva Esteban Loera, conocida por las y los vecinos como “Los Mayates”, fue rehabilitada y entregada oficialmente a la comunidad de la colonia Oblatos por la presidenta municipal Vero Delgadillo, como parte del cierre del Martes Comunitario.

Durante la entrega del espacio, ubicado en la calle Hacienda Santa Cruz del Valle, la presidenta destacó la importancia de los espacios públicos como puntos de encuentro y convivencia. Subrayó que estos lugares fortalecen el tejido social, promueven la práctica deportiva y ofrecen entornos seguros para niñas, niños y familias. Como símbolo de compromiso con el cuidado del lugar, Vero Delgadillo y usuarios de la unidad plantaron un árbol al finalizar el recorrido.

Los trabajos de rehabilitación se desarrollaron en dos etapas. En la primera, se realizó la reposición del pasto sintético en las canchas de futbol, la colocación de redes nuevas en las porterías, la delimitación del espacio con malla ciclónica, así como la pintura del mobiliario y la reparación de la bodega.

La segunda etapa contempló el reforzamiento del área lúdica, la instalación de equipamiento para ejercicios de calistenia, la rehabilitación de andadores y la mejora de los accesos a la unidad deportiva, con el objetivo de hacer el espacio más funcional, incluyente y seguro.

Previo a la entrega de la unidad, la presidenta recorrió calles de la colonia Oblatos, donde escuchó las peticiones de las y los vecinos y anunció una inversión adicional de 500 mil pesos para la rehabilitación de banquetas prioritarias, una de las principales demandas de la zona.

En el marco del Martes Comunitario, también se establecieron acuerdos concretos para mejorar el entorno urbano y la seguridad. En materia de alumbrado público y arbolado, se realizará la revisión y mejora de luminarias en puntos señalados por la ciudadanía, además de poda y ajustes al arbolado para evitar afectaciones a la iluminación. Asimismo, se instalarán nuevas luminarias en el tramo de Hacienda de Piedra y Hacienda Arroyo de en Medio, y se revisarán árboles considerados críticos.

Por su parte, la Dirección de Movilidad llevará a cabo un estudio de viabilidad para la instalación de un reductor de velocidad en el cruce de Hacienda de Piedra y Hacienda Arroyo de en Medio, además de acciones de balizamiento en cruceros prioritarios. También se anunció el reforzamiento de la seguridad nocturna en la unidad deportiva.

Finalmente, se acordó una colaboración directa con vecinas y vecinos para fortalecer la limpieza y el uso responsable de los baños rehabilitados, con el fin de mantener el espacio en buenas condiciones y asegurar su correcto funcionamiento.

Con esta obra y los compromisos establecidos, el Gobierno de Guadalajara reiteró su apuesta por espacios públicos dignos, la atención directa a las necesidades ciudadanas y la construcción de comunidades más seguras, activas y cohesionadas.